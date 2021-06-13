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Kızılyürek: Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen Birleşik Kıbrıs yolunda, kalıcı barış ve kardeşlik uğruna mücadeleye devam!

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Kızılyürek: Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen Birleşik Kıbrıs yolunda, kalıcı barış ve kardeşlik uğruna mücadeleye devam!
Kızılyürek: Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen Birleşik Kıbrıs yolunda, kalıcı barış ve kardeşlik uğruna mücadeleye devam!

Kızılyürek: Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen Birleşik Kıbrıs yolunda, kalıcı barış ve kardeşlik uğruna mücadeleye devam!

Toplumsal Reform Derneği, OPEK her yıl verdiği Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü’ne bu yıl Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek'i layık gördü.

11 Haziran Cuma günü Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde Niyazi Kızılyürek’e Türkçe ve Yunanca olarak ‘evine hoş geldin’ şeklinde hitap edilmesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Kranidiotis Ödülü akademisyen, yazar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’e Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen Birleşik Kıbrıs yolunda yıllardır ortaya koyduğu yaratıcı katkılarından dolayı verildi.

OPEK ödül jüri üyesi Larkos Larku ödülün gerekçelerini aşağıdaki sözleriyle açıkladı:

‘Kızılyürek bir aktivist, pragmatist, geniş vizyonlu bir Avrupalıdır. Pek çok kitabın yazarı, çeşitli etkinliklerde sunumlar yapan biridir, Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da değil, tüm Kıbrıs’ın entelektüelidir. Toplum yaşamında zor anlarda gösterdiği cesaretli tavırlarıyla, bilgisi, tutarlılığı ve azmi ile kendini gösterir.’   

Niyazi Kızılyürek ise konuşmasında  Avrupa Birliği’nin en önemli değerinin kalıcı barış olduğunu düşündüğünü, kalıcı barışı egemenlik paylaşımında ve federalleşmede, toplumların ortak yarar temelinde ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde birbirleriyle kaynaşmalarında gördüğünü, Kıbrıs’ın bu değerlerden uzak olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ne egemenlik paylaşımı, ne federalleşme ne de karşılıklı bağımlılık söz konusudur diyen Kızılyürek, bu değerler uğruna mücadele eden binlerce insanın olmasından umutlandığını ve kendisine layık görülen ödülü ‘ben bu ödülü bugün onlardan biri olarak, hepimizin adına alıyorum. Ödülü hepimize verilmiş sayıyorum’ diyerek kabul etti.

Ödül töreni Kızılyürek’in şu sözleriyle tamamlandı: Viktor Hugo, bir gün gelecek ve Avrupa kardeşlik diyarı olacak dediğinde takvimler 1848 yılını gösteriyordu, Hugo’nun rüyası yüzyıl sonra gerçek oldu. Anlayacağınız, karamsarlığa yer yok. Federal Kıbrıs, kalıcı barış ve kardeşlik uğruna mücadeleye devam!

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