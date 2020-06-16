KKTC’de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne bağlı akademik birim kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasının ardından, bugün TC Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak KKTC’de akademik birimi kuruldu.

TC RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARAR...

TC Resmi Gazete, karar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdildi:

“Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir”