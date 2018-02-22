KKTC'de seks pazarı ve gece kulübü gerçeği hakkındaki bilinmeyenler

Ülkemizde hizmet veren 39 gece kulübü ve hayat kadınları ile seks yapılmasının bedeli ne kadar? Saatlik, gecelik, 4x4 gibi tabirler ne anlama geliyor? Gece kulüplerinin hiç yazılmayan yönlerini kaleme aldık.

150 TL ile 500 TL ARASINDA

Yasal olarak gece kulüplerinde para karşılığı seks işçiliği yapılmadığı savunulurken, yetkililer başlarını kuma sokarak, yaşananları da görmezden geliyor. Öte yandan ülkede önemli bir seks sektörü oluşmuş durumda. Gece kulüplerinde bir kadın ile cinsel ilişkiye girmenin bedeli 150 TL’den başlıyor 500 TL’ye kadar çıkıyor.

BACASIZ FABRİKA

Gece kulüplerinde çalışan kadınların rutin sağlık kontrolleri yapılırken, toplam 361 kadın 39 gece kulübünde konsomatris tanımı ile hizmet veriyor. Yasal mevzuata göre kadınların ülkemizde seks hizmeti vermesi mümkün gözükmese de “yasadışı olan seks pazarı” ile gece kulüpleri, aslında birer bacasız fabrika gibi çalışıyor.

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Ülkemizde hizmet veren 39 gece kulübünde cinsel ilişkiye girmenin bedeli ne kadar? Saatlik, gecelik, 4x4 gibi tabirler ne anlama geliyor? Gece kulüplerinin hiç yazılmayan yönlerini kaleme aldık. Seks işçiliği ve sek köleliği, birbirinden farklı iki tabir olarak karşımıza çıkıyor. Birileri tarafından zorla pazarlanan, hayatı en ağır koşullarda kontrol altında tutulan, her birlikteliği, onun için tecavüze eşit olan kadınlar seks kölesi olarak tanımlanırken, kendi rızasıyla, koşulları bilerek para karşılığı cinsellik yaşayan kadınlar seks işçisi olarak ifade ediliyor.

Uzmanlar seks işçiliğinin yasal mevzuata uygun hale getirilmesinin, para karşılığı cinsel ilişkiye girilmesinde önemine dikkat çekerken, aksi takdirde seks işçiliğinin merdiven altında, kontrolsüz, sağlıksız, denetimsiz olacağı konusunda inanç belirtiyor.

FİYAT NE?

Gece kulüplerinde, şov dünyasının bir parçası olarak hizmet verdiği iddia edilen konsomatris kadınlar, eş zamanlı olarak mekânlarda gecelik veya saatlik diye adlandırılan zaman dilimleri için görücüye de çıkıyor. Gece kulübündeki bir kadın ile birlikte olmanın bedeli ise 150 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Fiyatın, süre, gece kulübünün kalitesi ve kadınlara göre değiştiği ifade ediliyor. Hatta cinsel ilişkiye girme şekli de fiyatı belirleyen faktörler arasında. Eğer bir kadın adaya yeni gelmişse, bu kadın ile birlikte olmanın fiyatı, daha eski kadınlara göre daha da yüksek.

SAATLİK BEDEL

Gece kulüplerinde kadınlar ile birlikte olmak için saatlik veya gecelik pazarlıkları yapılıyor. Saatlik diye adlandırılan süre içerisinde kadın, gece kulübünün, duşlu ve yataklı otel konforundaki odalarında müşteriler ile birlikte oluyor. Saatlik diye nitelendirilen sürelerin fiyatları 150 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Bir kadın, ayni gece içerisinde farklı saatlerde 1’den çok erkekle beraber olabiliyor. Öte yandan bu süre zarfında tek bir erkek ile birlikte olduğu sürede içinde de, gece kulübü jargonunda “saatlik” diye tanımlanan bu ilişki süresi, farklı sınırlamaları da barındırıyor.

“GECELİK PROGRAM”

Gece kulübü jargonunda “program” diye de adlandırılan bir kadın ile bir gece boyunca beraber olmanın fiyatları da değişiyor. 350 TL’den başlayan fiyatlar 500 TL’ye kadar çıkıyor. Müşteri birlikte olmak istediği kadını en erken 01.00’da alıp sabah 09.00 - 10:00 dolaylarında gece kulübüne iade etmek durumunda. Öte yandan bu kadınların 01.00 öncesinde de başka adamlarla birlikte olduğu da gözlemleniyor. Bu kadınlar ile “gecelik program” şeklinde tanımlanan cinsel ilişkiye girmek için ise müşterisinin 3 farklı seçeneği var. Gece kulübündeki özel odalarda tüm gece cinsel ilişkiye girilebileceği gibi, gece kulübü dışında masrafları müşteriye ait olmak şartı ile otel veya müşterinin evinde de cinsel ilişkide bulunulabiliyor.

SİSTEM NASIL?

Gece kulüplerine girdiğiniz anda sizi “Fiyatlarımıza KDV dâhildir” Gelir ve vergi levhası, belediye iş yeri çalıştırma izin belgesi gibi resmi kayıt levhaları karşılıyor. Gece kulüplerine 20 TL giriş ücreti alınırken, ilk içkinin bedava olduğu da belirtiliyor. Gece kulüplerinin hemen hemen tümünde, sahnede striptiz çubuğu ve gece kulüplerinin özel ayırt edici dekorları bulunuyor. Gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınlar mekânda dans ederek, masaları gezerek kendilerini tanıtıp müşteri konumundaki kişilerle diyalog kuruyorlar. Gece kulübünde seks işçiliği yapan kadınların sahnede üstsüz dans ettiği de biliniyor. Tam anlamı ile bir bar atmosferinde olan bu mekânlarda konsomatrisler ile birlikte olmak, masaya çağırmak veya diyalog kurmak gibi bir mecburiyet yok ancak masaya çağrılan konsomatrislere içki ısmarlamak mecburiyeti de var. Bunun fiyatı ise 50 TL dolayında.

TANITIM VE PAZARLAMA

Gece kulübü içinde, kadınları pazarlayan görevliler, talep eden müşterilere konsomatrisler hakkında bilgi veriyor. Hatta gece kulübünde çalışan kadınların resimlerinin bulunduğu albüm şeklinde kataloglar, son zamanlarda Ipad şeklini almış durumda. Pazarlama görevlisi, kadınların fiyat karşılığında neler yapabileceği, cinsel ilişki sırasında oral veya anal seksin olup olmadığı da aktarılıyor. Elbette tüm bu konular fiyatın da artmasına neden oluyor.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Gece kulüplerinden “gecelik program” adı altında seks yapmak amacıyla çıkarılan kadınların ciddi güvenlik zafiyetlerine sahip olduğu biliniyor. Bu kadınların kimin ile çıktığı konusunda herhangi bir kontrol olmadığı gözlemleniyor. Bu kadının gece kulübünden çıkarılması sonrasında birçok kişi tarafından tecavüze uğraması, şiddet görmesi de mümkün. Birçok kez gece kulübü çalışanı kadınların benzer durumlara maruz kaldığı da gelen bilgiler arasında.

GECE KULÜBÜ JARGONU

Gece kulübü: İçki ve müzik olan, konsomatrislerin olduğu ve yasal mevzuatta olmamasına karşın para karşılığı cinsel ilişkilerin olduğu bir çalışma kolu.

Konsomatris: Eğlence yerlerinde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadın.

Konsomasyon: Eğlence yerlerinde konsomatrisin masadan masaya dolaşması

Fahişe: Para karşılığında erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın.

Gecelik: Bir gece boyunca kadınların seks hizmeti vermesi için kullanılan tabir.

Saatlik: Bir saat boyunca kadınların seks hizmeti vermesi.

Program: Para karşılığı hizmetin süresini tanımlıyor.

Muamele: Kadının ücret karşılığı müşterisi ile ilişki sırasında yapacaklarını tanımlıyor.

4 x 4: Anal Seks.

Sakso: Oral seks için kullanılan gece kulübü tabiri.

Pezevenk: Gece kulübünde kadınlar ile ilgili bilgi veren, para alışverişi yapan pazarlama görevlisi.