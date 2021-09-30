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KKTC’den sahte ürün iddiası

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Limasol’da bir evde yapılan aramada, KKTC’den geldiği ve sahte oldukları iddia edilen ürünler ele geçirildi.
KKTC’den sahte ürün iddiası

Limasol’da bir evde yapılan aramada, KKTC’den geldiği ve sahte oldukları iddia edilen ürünler ele geçirildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin salı günü Suriye uyruklu bir şahsın Limasol’daki evine baskın düzenlediğini ve KKTC’den getirildikleri ve sahte oldukları iddia edilen ürünler ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre baskında, sahte oldukları iddia edilen 100 çift ayakkabı ve Türkiye menşeli 21 kutu Antep fıstığı ele geçirilirken Suriyeli şahsa ise 25 bin Euro para cezası kesildi.

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