  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4920
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

KTOEÖS: Sürdürülebilir yüz yüze eğitim için harekete geçiniz

» »
"Esas olan okulların açılacağı tarih değil, esas olan hangi tedbirlerle sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlanacağıdır"
KTOEÖS: Sürdürülebilir yüz yüze eğitim için harekete geçiniz

KTOEÖS'den basın açıklaması:

Güven ortamı yaratılarak yüz yüze, sürekli eğitim için etkin denetim yapılması ve okulların güvenli alanlar haline getirilmesi toplumun en yüksek sesle talep etmesi gereken en önemli konu olarak karşımızda durmaktadır.

 

Nitelikli kamusal eğitimin geliştirilmesi için “EĞİTİMİ MERKEZE ALARAK” bütçe ayrılması, yıllardır yapılmayan yatırımların, görmezden gelinen eksikliklerin giderilmesi için İVEDİ bir şekilde harekete geçilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim, her iktidar döneminde farklı bir şekilde dönüştürülemez,

YAP-BOZ tahtası gibi “eğitim planlaması yapılamaz.

 

Ortak akılla oluşturulacak bir “EĞİTİM POLİTİKASI” ortaya koymak ve bu doğrultuda yol almak zorundayız. Hükümet edenlerin ve devletin bunu görmezden gelme, dikkate almama hakkı yoktur.

 

Toplumda güven ortamı yaratılması ve okulların güvenli bir şekilde eğitim vermesi çok önemlidir. Bu amaçla yanıtlanması gereken sorular vardır;

·         Eğitim tam zamanlı mı, seyreltilmiş olarak mı yapılacaktır?

·         Sınıftaki öğrenci sayısı 30’dan fazla olan okullarda/sınıflarda eğitim nasıl sürdürülecektir? (sendikamızın yürüttüğü çalışmada 180 sınıfta, 5.000’e yakın öğrencinin bu durumda olduğu tespit edilmiştir)

·         BHÜK (Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi) kararları okullarda da geçerli ise kapalı alanlarda 1,5 metrelik mesafe sınıflarda korunabilecek mi?

·         Açık alanlarda en fazla 250 kişinin toplanabileceği yönündeki BHÜK kararı okullarda geçerli olacak mı?

·         Taşımacılık hangi koşullarda gerçekleşecek, nasıl denetlenecek?

·         Seyreltilmiş eğitimle okula giden öğrenciler tam zamanlı giden öğrencilerle aynı yarışa sokulacak mı?

·         Eğitimin nasıl yapılacağına dair müfredat çalışması yapıldı mı?

·         Eğitime erişimde fırsat eşitliği-adaleti nasıl yaratılacak?

·         Eğitimle ilgili kararlar alınırken KTOEÖS-KTÖS-KTTB’nin de dahil edileceği, oluşturulmasını talep ettiğimiz “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” kurulacak mı?

·         Bulaş-Temas Protokolünüz hazır mı?

·         Eğitim Bakanlığı, veliler-öğrenciler ve toplumu sağlıklı sürdürülebilir yüz yüze eğitim konusunda bilinçlendirme/farkındalık kampanyalarıyla, kamu spotuyla, basın toplantılarıyla bilgilendirmeyi düşünüyor mu?

·         Saray-külliye, yurtdışı kampları için ayrılan bütçenin okullar için, eğitim için kullanılması düşünülüyor mu?

 

Esas olan okulların açılacağı tarih değil,

esas olan hangi tedbirlerle sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlanacağı,

 öğrenci, veli, öğretmen, okul idarecileri ve eğitim çalışanlarının sağlıklı ve güvenli okul ortamında olabilmesi için nelerin yapılacağı yönünde olmalıdır.

 

Bir eğitim yılının daha kaybına müsaade etmeyeceğimizi belirtir,

 Hükümet ve Eğitim Bakanlığını SÜRDÜRÜLEBİLİR, SAĞLIKLI, GÜVENLİ

YÜZ YÜZE EĞİTİM için ivedi göreve davet ederiz.

 

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:47
  • Erhürman: Bu halkın umutlarını öldürmelerine izin vermeyeceğiz!!!20 Ağustos 2021 Cuma 20:24
  • 171 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi vefat etti20 Ağustos 2021 Cuma 19:38
  • KKTC'de Covid-19'dan bir vefat daha!20 Ağustos 2021 Cuma 19:34
  • St. Hilarion’un Batı Cephesinde Yangın20 Ağustos 2021 Cuma 17:22
  • Sucuoğlu: “UBP kurultayı ilk turda biter, en az yüzde 60 oy alacağım”20 Ağustos 2021 Cuma 16:57
  • KTEZO, KTİMB ve KTİTB Eylemi Ertelendi20 Ağustos 2021 Cuma 16:48
  • Bağımsız Gençlik Derneği İkinci Genel Kurulu Gerçekleşti20 Ağustos 2021 Cuma 16:10
  • Din Gör-Sen Başkanı Çakır, Trabzon’da Temaslarda Bulundu20 Ağustos 2021 Cuma 15:51
  • Yeni Okulların Kantinleri İçin İhaleye Çıkıldı20 Ağustos 2021 Cuma 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti