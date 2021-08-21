KTOEÖS: Sürdürülebilir yüz yüze eğitim için harekete geçiniz

"Esas olan okulların açılacağı tarih değil, esas olan hangi tedbirlerle sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlanacağıdır"

KTOEÖS'den basın açıklaması:

Güven ortamı yaratılarak yüz yüze, sürekli eğitim için etkin denetim yapılması ve okulların güvenli alanlar haline getirilmesi toplumun en yüksek sesle talep etmesi gereken en önemli konu olarak karşımızda durmaktadır.

Nitelikli kamusal eğitimin geliştirilmesi için “EĞİTİMİ MERKEZE ALARAK” bütçe ayrılması, yıllardır yapılmayan yatırımların, görmezden gelinen eksikliklerin giderilmesi için İVEDİ bir şekilde harekete geçilmesi gerekmektedir.

Eğitim, her iktidar döneminde farklı bir şekilde dönüştürülemez,

YAP-BOZ tahtası gibi “eğitim planlaması yapılamaz.

Ortak akılla oluşturulacak bir “EĞİTİM POLİTİKASI” ortaya koymak ve bu doğrultuda yol almak zorundayız. Hükümet edenlerin ve devletin bunu görmezden gelme, dikkate almama hakkı yoktur.

Toplumda güven ortamı yaratılması ve okulların güvenli bir şekilde eğitim vermesi çok önemlidir. Bu amaçla yanıtlanması gereken sorular vardır;

· Eğitim tam zamanlı mı, seyreltilmiş olarak mı yapılacaktır?

· Sınıftaki öğrenci sayısı 30’dan fazla olan okullarda/sınıflarda eğitim nasıl sürdürülecektir? (sendikamızın yürüttüğü çalışmada 180 sınıfta, 5.000’e yakın öğrencinin bu durumda olduğu tespit edilmiştir)

· BHÜK (Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi) kararları okullarda da geçerli ise kapalı alanlarda 1,5 metrelik mesafe sınıflarda korunabilecek mi?

· Açık alanlarda en fazla 250 kişinin toplanabileceği yönündeki BHÜK kararı okullarda geçerli olacak mı?

· Taşımacılık hangi koşullarda gerçekleşecek, nasıl denetlenecek?

· Seyreltilmiş eğitimle okula giden öğrenciler tam zamanlı giden öğrencilerle aynı yarışa sokulacak mı?

· Eğitimin nasıl yapılacağına dair müfredat çalışması yapıldı mı?

· Eğitime erişimde fırsat eşitliği-adaleti nasıl yaratılacak?

· Eğitimle ilgili kararlar alınırken KTOEÖS-KTÖS-KTTB’nin de dahil edileceği, oluşturulmasını talep ettiğimiz “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” kurulacak mı?

· Bulaş-Temas Protokolünüz hazır mı?

· Eğitim Bakanlığı, veliler-öğrenciler ve toplumu sağlıklı sürdürülebilir yüz yüze eğitim konusunda bilinçlendirme/farkındalık kampanyalarıyla, kamu spotuyla, basın toplantılarıyla bilgilendirmeyi düşünüyor mu?

· Saray-külliye, yurtdışı kampları için ayrılan bütçenin okullar için, eğitim için kullanılması düşünülüyor mu?

Esas olan okulların açılacağı tarih değil,

esas olan hangi tedbirlerle sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlanacağı,

öğrenci, veli, öğretmen, okul idarecileri ve eğitim çalışanlarının sağlıklı ve güvenli okul ortamında olabilmesi için nelerin yapılacağı yönünde olmalıdır.

Bir eğitim yılının daha kaybına müsaade etmeyeceğimizi belirtir,

Hükümet ve Eğitim Bakanlığını SÜRDÜRÜLEBİLİR, SAĞLIKLI, GÜVENLİ

YÜZ YÜZE EĞİTİM için ivedi göreve davet ederiz.

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)