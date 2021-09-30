KTOEÖS uyardı: Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim için Çaba Gösterin !!!

"Okulların açık kalması okul ve sınıf ortamlarının ancak daha güvenli hale getirilmesi ile mümkün olacaktır. Okulları daha güvenli hale getirmek Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı yetkililerinin sorumluluğundadır."

Okulların açık kalması okul ve sınıf ortamlarının ancak daha güvenli hale getirilmesi ile mümkün olacaktır. Okulları daha güvenli hale getirmek Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı yetkililerinin sorumluluğundadır. Ancak 2021-2022 Eğitim yılı ile ilgili Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamalarda okullarda sanki hiçbir sorun yokmuş, her şey yolundaymış gibi bir algı oluşturma çabası içerisindedirler.

Sürdürülebilir yüz yüze eğitim için yapılması gerekenleri bir kez daha yetkililere hatırlatırız:

- Aşılama, maske, mesafe, hijyen kadar salgında etkili mücadele araçlarından bir tanesi de (sınıf ortamlarının) “havalandırma”dır. Bu nedenle sınıflar daha iyi havalandırılarak karbondioksit oranı en aza indirgenmelidir.

- Şu anda birçok okulumuzda öğrenciler ikişerli sıralarda oturmakta; metrekare olarak küçük olan sınıflarımızda olması gerekenden daha fazla sayıda öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin tekli sıralarda oturtulması sağlanarak sosyal mesafe sağlanmalıdır.

- Kalabalık sınıflarda salgınla mücadele çok zor olduğundan bu sınıflar seyreltilmelidir. Kalabalık sınıflarda sosyal mesafenin sağlanması mümkün olmadığından, sınıf içerisinde bir vaka çıkması temaslı sayısının artmasına, enfeksiyon zincirinin büyümesine yol açmaktadır.

- Sendikamız, KTTB ve KTÖS ile birlikte hazırlanan kılavuzda bir sınıfta 2. vaka çıkması durumunda tüm sınıfın ve o sınıfın öğretmenlerinin “yakın temaslı” sayılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Sağlık Bakanlığının “bir sınıfta 3 vaka çıkana kadar eğitim öğretimi sürdürme” söylemi, Türkiye dahil hiç bir ülkede uygulanmamaktadır.

- Özellikle öğrenci sayısı kalabalık olan okullarda sınıfların, tuvaletlerin, koridorların hijyeninin sağlanması için daha fazla hademe istihdam edilmesi gerekirken, aksine Eğitim Bakanlığı bazı okullarımızda hademe sayısını azaltmaya gitmiştir. Bu icraat hangi bilimsel veriye dayanmaktadır?

- Taşımacılığın hangi kıstaslar çerçevesinde yapılacağı yazılı olarak ortaya konmasına rağmen kurallara neredeyse hiç uyulmamaktadır. Yetkililer bu konuda denetim yapmayı düşünüyor mu?

- Okullarda oluşturulan pandemi kurullarına ve okul idarelerine salgınla mücadelede büyük bir sorumluluk yüklenerek, idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz yalnız bırakılmıştır. Okullarda vaka çıkması durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili yazılı prosedür olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı yetkilileri her okulda farklı bir uygulama ortaya koyarak tutarsız davranmaktadır.

Yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Bilimsel verilerden uzaklaşmadan, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli tedbirleri acilen alınız.

Kurultay hazırlıklarından kafanızı kaldırıp halkın sorunlarına, okullara, eğitimde yaşanan sıkıntılara odaklanınız.

Koltuk kavganız toplumun gündeminde yoktur!

Okul temsilcilerimiz aracılığı ile okullarımızdan aldığımız veriler doğrultusunda yaklaşık 3 haftalık yüz yüze eğitim döneminde okullarımızdaki pozitif vakalar, temaslı ve karantina sayıları şu şekildedir:

46 GOÖD VE MTOÖD OKULLARINDA Öğrenci vaka sayısı Öğretmen vaka sayısı Okul personeli vaka sayısı Temaslı Öğrenci sayısı Temaslı Öğretmen sayısı Temaslı Okul Personeli Karantinaya Alınan Sınıf sayısı Karantinaya Alınan Öğrenci Karantinaya Alınan Öğretmen Kuzey Kıbrıs Genelinde Toplam 93 6 1 496 65 7 12 145 8

Tablodaki verilerden de anlaşılacağı üzere, temaslı olduğu için karantinaya giren öğrencilerimiz eğitim-öğretim sürecinden uzak kalmaktadır. Oluşan mağduriyeti gidermek için öğrencilerimize ev ortamından derslerini takip etme imkanı sağlanmalıdır.

Karantinaya alınan öğretmenlerimizin okula devam edememesi nedeniyle yüzlerce ders saati kaybı yaşanmaktadır. Bu durumun, içerisinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği öngörülerek daha güvenli okul ve sınıf ortamları oluşturulmalı, bulaş riski en aza çekilmelidir.

Sadece “okullar asla kapanmayacak” diyerek yüz yüze eğitimin kesintisiz sürdürülmesinin sağlanamayacağını belirtir, eğitim-öğretimin kesintisiz devam etmesi için ortaya koyduğumuz önerilerin dikkate alınması gerekliliğini vurgularız.

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)