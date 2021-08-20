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KTTO Başkanı Turgay Deni̇z’den pri̇mleri̇ ödeme çağrısı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası  (KTTO) Başkanı Turgay Deniz üyelerini sosyal sigorta primlerini ödemeye çağırdı.
KTTO Başkanı Turgay Deni̇z’den pri̇mleri̇ ödeme çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası  (KTTO) Başkanı Turgay Deniz üyelerini sosyal sigorta primlerini ödemeye çağırdı.

KTTO Başkanı Deniz konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti :

“Önemli olan ilkesel yaklaşımdır. Hükümetin mali zorluklarının bizler de farkındayız. Bizim amacımız, istihdamı devam ettirerek, çalışanlarımız açlık ile karşı karşıya bırakmamak, ayni zamanda ekonomik çarkların dönmesine yardımcı olmaktır. Ayrıntıları Sayın Başbakan ile görüşeceğiz. Uzlaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle üyelerimizi, primlerin ödenmesinin son günü olan 20 Ağustos-Cuma günü primlerini ödemeye çağırıyoruz” 

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