Lefkoşa-Girne anayolunda yangın! Henüz kontrol altına alınamadı...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolunun Agırdağ’a giden yolun paralel yolun batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ağırdağ yolu yakınlarındaki yangının, evlere sıçramasının önlendiği ancak bölgede bulunan balyalara sirayet ettiği bildirildi.
Polis Basın Subaylığı, yangının henüz kontrol altına alınamadığını da açıkladı.
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