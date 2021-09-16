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Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak

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Proje ve direk kaydırma çalışmaları nedeniyle bugün Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.
Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak

Proje ve direk kaydırma çalışmaları nedeniyle bugün Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ bölge amirliklerinden yapılan açıklamalara göre, bugün Girne’de de yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyüne elektrik verilemeyecek.

Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Bahçeşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.

Güzelyurt’ta da bazı bölgelere bugün 4 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek. 

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