Manavoğlu: Hükümetin içindeki kavga ülkeyi yönetme sorumluluğunun önüne geçti

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümete eleştirilerde bulunarak, “Koalisyon ortaklarının birbiriyle ve kendi içlerinde olan problemlerin hem ülke ortamına yansıdığını hem de hükümetin ülkeyi yönetme sorumluluğunun önüne geçti.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümete eleştirilerde bulunarak, “Koalisyon ortaklarının birbiriyle ve kendi içlerinde olan problemlerin hem ülke ortamına yansıdığını hem de hükümetin ülkeyi yönetme sorumluluğunun önüne geçtiğini” savundu.

Manavoğlu, hükümetin, muhalefetin eleştirilerine rağmen birçok konuda “adım atmada geç kaldığını” belirterek, bunun; gerek vatandaşı gerekse esnafı “mağdur etmeye” devam ettiğini, özel sektör, esnaf ve üreticinin hükümet tarafından “yalnızlığa itildiğini” kaydetti.

HP Genel Sekreteri Manavoğlu’nun konuya ilişkin yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Hükümet edenlerin ürettikleri kararları ve konuları anlatırken bilgilendirici ve tatmin edici açıklamalar yapamamaları aksine yapmış oldukları açıklamalarla halkın aklını daha çok karıştırmaları, belirsiz bu ortamı halkımızın daha da kaotik durumda hissetmesine sebep olmaktadır. Azınlık hükümetinin yaratmış olduğu bu ortam karamsarlık mutsuzluk ve huzursuzluk yaratmaktadır, bu da gençlerimizin ülkemize dair ümitlerini çıkmaza sokmaktadır. Madem ülkeyi ‘sözde’ yönettiklerini sanıyorlar o zaman artık bu ‘hayalet hükümet’ urubalarıyla kavga etmeyi bırakıp ülkeyi yönetme için çalışmaya başlamalıdır.”

“SİGORTA PRİM DESTEĞİNİN UYGULANMASININ SONA ERMESİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANINI MAĞDUR EDECEK. HÜKÜMET BU KAOS ORTAMINI ÇÖZMELİ”

Manavoğlu, özel sektör, esnaf ve üreticinin hükümet tarafından yalnızlığa itildiğini ileri sürdü.

Sigorta prim desteğinin uygulanmasına son verileceği kararının ardından bazı sivil toplum örgütlerinin devlete karşı yükümlülüklerini “artık yerine getirmeyeceğiz sigorta primlerini de yatırmayacağız” demesinin maliyeye karşı bir tavır olarak görünebileceğini ancak sektörlerin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların hükümet tarafından dikkate alınmamasına karşı bir reaksiyon olduğunu ileri süren Manavoğlu, bundan esas olarak özel sektör çalışanının mağdur olacağını belirtti ve hükümetin konuyla ilgili “ciddi girişimler başlatıp bu kaos ortamını çözmesi gerektiğini” söyledi.

“GEÇEN DÖNEM ERTELENEN BORÇLARIN VADELERİ YAKLAŞTI. HÜKÜMET İVEDİLİKLE YENİ KARARLAR ÜRETMELİ”

Salgın sürecinin sürmesi nedeniyle belirsizliğin de devam ettiğini ve ekonomik faaliyette bulunan tüm sektörlerin “normal zamana dönmediklerini” anlatan Manavoğlu, geçen dönem faiz desteğiyle borçlandırma ve yeniden yapılandırma gibi bazı özel uygulamalarla ertelenen borçların vadelerinin yaklaştığına işaret etti. Manavoğlu, hükümete ivedilikle Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile oturup bu konuda yeni kararlar üretmesi çağrısında bulundu.

“ARIKLI, SANER VE KIB-TEK YETKİLİLERİ HAMASETİ BIRAKIP İŞLERİNİ YAPMALIDIRLAR”

Manavoğlu, hükümete Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) konusunda da eleştiriler getirerek, kurumda son dönemde yaşandığını savunduğu “rezalete” son verilmesi gerektiğini, halkın yöneticilerin “beceriksizliği” yüzünden mağdur edildiğini ileri sürdü.

Gülşah Sanver Manavoğlu, “Ülkede yaşanan elektrik kesintileri yüzünden evinde makineye bağlı hastalarımız, yaşlılarımız işkence çekmekte, birkaç kuruş toplamak için dükkanını açan küçük esnafımız çökertilmektedir. Bu konuda gerek Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, gerek Başbakan Ersan Saner gerekse Kıb-tek yetkilileri hamaseti bırakıp işlerini yapmalıdırlar” diye konuştu.

“OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI İÇİN EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin Eylül’de başlamasının “ülkeye sıcak para girişi açısından ciddi katkı olacağı” görüşünü ortaya koyan Manavoğlu, aşıya ulaşımın kolaylaştığı bu dönemde öğrencilerin ülkeye gelmesi konusunda gerekli güvenlik ortamını sağlamanın kolaylaştığına da işaret ederek, Eğitim Bakanlığı ile diğer devlet kuruluşlarına “büyük görev düştüğünü” söyledi. Manavoğlu, “Çocukların eğitimde bir yıl daha kaybetmemesi gerektiğini” kaydetti.

Manavoğlu, uluslararası aşı kartı konusunda ise, hükümetin ve Cumhurbaşkanlığının bu konuyu çözme becerisi olmadığını da ileri sürerek, “Önceliklerinin vatandaşın problemleri olmadığını zaten yapmış oldukları günlük açıklamalarla görüyoruz. Birçok başka konularda da yapılan açıklamalar halen bilgilendirici ve tatmin edici değildir” dedi.

Manavoğlu, hükümete bu ve benzeri konularda “halka saygı göstermesi” çağrısında bulunarak, “Öncelikleri KKTC halkının refahı ve sağlığı olmalıdır. Ülkeyi kutuplaştırmaktan ve devletimizi, insanımızı aciz gösterecek konuşmalardan vazgeçmeleri lazımdır. Ekonomik konulara çözümler üretebilmek için Başbakanlık altındaki Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Reel Sektör Çalışma Kurulu ivedilikle oluşturulmalı ve çalıştırılmalıdır” dedi.