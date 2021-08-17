  • BIST 1.458,640
  • Altın 484,86
  • Dolar 8,4250
  • Euro 9,8750
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

MDP Başkanı Büsküvütçü, Güven Yapı’ya Kiralanan Arazideki İnşaatın Mühürlenmesini Eleştirdi

» »
MDP Başkanı Büsküvütçü, Güven Yapı’ya Kiralanan Arazideki İnşaatın Mühürlenmesini Eleştirdi
MDP Başkanı Büsküvütçü, Güven Yapı’ya Kiralanan Arazideki İnşaatın Mühürlenmesini Eleştirdi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Güven Yapı Limited’e kiralanan arazideki inşaatın mühürlenerek, durdurulması kararını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, ülkede ve özellikle Girne’de çevre katliamlarına sessiz kalanların, GKK personeline yapılacak lojmanlardan rahatsızlık duyduklarını savundu. Girne Belediyesi ve Yeşil Barış Hareketi’ne eleştirilerde bulunan Büsküvütçü, belediyenin projesi ve izinleri olan bir yeri mühürlediğini ileri sürdü.

Ülkede “devlet memurlarının çoğunun ikinci iş yaptığını GKK personelinin tek işle hayatını devam ettirdiğini” söyleyen Büsküvütçü, “Evet itirazım var.  105 konutun yapılmasına itirazım var.  Bence bu sayı yetersiz. 500 konut yapılmalıdır. 1500 konut daha çok insanımızı mutlu edecektir” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: Okullar, Yüz Yüze Eğitim Esasına Göre Hazırlanarak, Sürdürülebilir Eğitim Verecek Şekilde Açılmalı17 Ağustos 2021 Salı 14:48
  • "Fiyat Ayarlaması Yapılmaması Halinde Öğrenci Taşımacılığı Yapmayacağız"17 Ağustos 2021 Salı 14:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Köseoğlu’nu Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı olarak atadı17 Ağustos 2021 Salı 14:40
  • Esnaf Örgütleri Başbakanlık Önününde Eylem Yaptı17 Ağustos 2021 Salı 14:10
  • Başbakan Saner İstanbul’da17 Ağustos 2021 Salı 14:08
  • Dikkat! Girne ve Lefke'de planlı 6 saatlik elektrik kesintisi17 Ağustos 2021 Salı 13:09
  • Altaylı’dan Selvi’ye: Yalakalığında boğulsa bir şey demem, boyundan büyük laf etti17 Ağustos 2021 Salı 13:01
  • Başkasının ağaçlarından 1750 kilo harnup çaldılar17 Ağustos 2021 Salı 12:46
  • İki adet keçi çalarken hava tüfeği ile yaraladılar17 Ağustos 2021 Salı 12:40
  • İnönü sakini hayatını kaybetti17 Ağustos 2021 Salı 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti