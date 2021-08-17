MDP Başkanı Büsküvütçü, Güven Yapı’ya Kiralanan Arazideki İnşaatın Mühürlenmesini Eleştirdi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Güven Yapı Limited’e kiralanan arazideki inşaatın mühürlenerek, durdurulması kararını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, ülkede ve özellikle Girne’de çevre katliamlarına sessiz kalanların, GKK personeline yapılacak lojmanlardan rahatsızlık duyduklarını savundu. Girne Belediyesi ve Yeşil Barış Hareketi’ne eleştirilerde bulunan Büsküvütçü, belediyenin projesi ve izinleri olan bir yeri mühürlediğini ileri sürdü.

Ülkede “devlet memurlarının çoğunun ikinci iş yaptığını GKK personelinin tek işle hayatını devam ettirdiğini” söyleyen Büsküvütçü, “Evet itirazım var. 105 konutun yapılmasına itirazım var. Bence bu sayı yetersiz. 500 konut yapılmalıdır. 1500 konut daha çok insanımızı mutlu edecektir” dedi.