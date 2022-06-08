  • BIST 2.658,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.1309
  • Euro 18.3232
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASınavlar hayatın sonu değil!

Meclis Başkanı Töre: Önemli bir anın yayınlanması BRT’nin asli görevi

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, önemli bir anın kamuoyu ile buluşturulmasının Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK’nın) asli bir görev olduğunu belirtti.
Meclis Başkanı Töre: Önemli bir anın yayınlanması BRT’nin asli görevi

Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un hapse mahkum edilmesinden “büyük bir üzüntü” duyduğunu belirtti.

Ülkede susuzluğun had safhada olduğu bir dönemde, Türkiye’nin katkılarıyla adaya yeniden su akışının sağlanmasının “tarihi bir an” olduğunu belirten Töre, “Bu tarihi anı kamu yayıncılığı ilkesi gözeterek Kıbrıs Türk halkına sunmanın karşılığının, Sayın Özkurt’a büyük bir bedel ödettirdiğini düşünmekteyim” dedi.

Töre, “Bir kamu kuruluşu olan BRT’in böylesine önemli bir anı izleyicileri ile buluşturmanın işin doğasında asli bir görevi olduğunu ifade ederken, aynı yayını ekranlarına taşıyan özel televizyon kurumlarının benzer yaptırımlara maruz bırakılmamasını da hayret ile takip etmekteyim.

Büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ettiğimiz bu hadisenin bir an önce son bulması ve Sayın Özkurt’un yeniden özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 saatlik elektrik kesintisi olacak08 Haziran 2022 Çarşamba 09:55
  • Halkın Partisinden barolar birliğine ziyaret08 Haziran 2022 Çarşamba 08:48
  • Fikri Ataoğlu: Mahkumiyet kararı toplum vicdanında kabul görmedi…08 Haziran 2022 Çarşamba 08:46
  • Altuğra:Özkurt ile ilgili karar yeniden değerlendirilmeli08 Haziran 2022 Çarşamba 08:45
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar08 Haziran 2022 Çarşamba 08:25
  • Detayın bugünkü manşeti08 Haziran 2022 Çarşamba 08:16
  • PGM'den Gömü Operasyonu07 Haziran 2022 Salı 19:00
  • TDP Gençlik Örgütü: Bağımsız Mahkemelerimizin Kararlarını Selamlıyoruz07 Haziran 2022 Salı 18:59
  • Bağımsızlık Yolu: Yargının Kararını Selamlıyoruz İşbirlikçiler Yargılansın Polis Sivile Bağlansın07 Haziran 2022 Salı 18:57
  • Meryem Özkurt Tarafından Avukat Feyzi HANSEL: Suçu kabul etti, ceza ise kabul edilemez!07 Haziran 2022 Salı 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti