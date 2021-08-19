Merkez Lefkoşa’da Her Hafta Kurulan Salı Pazarı’nda Yerli ve Niş Ürünler Satışa Sunuluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait “Merkez Lefkoşa”da her hafta düzenlenen Salı Pazarı’nda ülke insanlarının emekleri ile üretilen yerli ve niş ürünler satışa sunuluyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait “Merkez Lefkoşa”da her hafta düzenlenen Salı Pazarı’nda ülke insanlarının emekleri ile üretilen yerli ve niş ürünler satışa sunuluyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, el işi, oymacılık, sele, dekorasyon, kitap, çanta, aksesuar, sabun, kıyafet, ayakkabı imalatı, organik ürünler, macun, reçel, bal, taze ve kuru baharatlar, zivaniya, çörek, sebze, meyve gibi onlarca farklı standın bulunduğu Salı Pazarı, 14.00-23.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile iş birliği çerçevesinde yerel üreticilere farklı fırsatlar sunulan; saç ve güzellik performansları ile çocuk oyun alanlarının da yer aldığı Salı Pazarı’nda bu hafta Lefkoşa Belediye Orkestrası müzik dinletisi de sundu.