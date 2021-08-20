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Metin Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

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Metin Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı.
Metin Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Metin Güllü'nün adaylık açıklaması: 

Uzun yıllardır aktif görev aldığım ve mensubu olduğum UBP'nin çok kıymetli üyeleri; bir süredir, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na adaylığım konusunda hem yakın çevremin hem de aynı davayı göğüslediğim dostlarımın gösterdiği ilgi ve alaka beni son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu sebeptendir ki partililerimin ilgisi, telkini ve desteği ile uzun yıllardır Örgüt Başkanı olarak hizmet verdiğim, davasını savunduğum partim UBP’nin İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım. Bugüne kadar doğru olanı savunmak için verdiğim çaba ve uğraşlarım da kimsenin kuşkusu olmasın ki artarak devam edecektir. Bu süreçte aday olan/olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diler, partimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.

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