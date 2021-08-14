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Özersay'dan "Tarihimizi gayet iyi biliyoruz" çıkışı:

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" “Milli ve Manevi değerlerimiz” ne eksiktir, ne de zayıf. "
Özersay'dan "Tarihimizi gayet iyi biliyoruz" çıkışı:

Özersay'dan "Tarihimizi gayet iyi biliyoruz" çıkışı:

Bugün Atlılar, Muratağa ve Sandallardayız. İnsanlık adına utanç duyulması gereken katliamlarda şehit edilen masum insanlarımızı törenlerle anıyoruz. Unutmadık ve unutmayacağız ve unutturmayacağız ama kin, nefret ve düşmanlık üretmek için değil tarihimizden ders çıkarmak için. “Milli ve Manevi değerlerimiz” ne eksiktir, ne de zayıf. Biz Kıbrıs Türk Halkı olarak tarihimizi gayet iyi biliyoruz.

Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Tümüne minnettarız.

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