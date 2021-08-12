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Özyiğit, Elizabeth Kumar ile görüştü

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit İngiliz Yüksek Komiserliği 2. Sekreter Elizabeth Kumar ile görüştü.
Özyiğit, Elizabeth Kumar ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit İngiliz Yüksek Komiserliği 2. Sekreter Elizabeth Kumar ile görüştü. TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker de hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusu ve pandemi sürecinin yanı sıra özellikle son dönemde Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişte aşı kaynaklı yaşadıkları sorunlar konuşuldu. Aşı kartlarının uyumlaştırılmamasıyla ilgili başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirten Özyiğit, yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasına yönelik İngiliz Yüksek Komiserliği’nin girişimde bulunmasını talep etti.

TDP Basın Bürosu

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