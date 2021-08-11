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Park Yeri Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

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Lefkoşa’nın Güneyinde Park Yeri Kavgası Cinayetle Sonuçlandı.
Park Yeri Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Lefkoşa’nın güneyindeki Yeri bölgesinde, park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı.

Rum haber kaynaklarına göre sabah 09.00 sularında araç park yeri yüzünden 58 yaşındaki Rum ile komşusunun 29 yaşındaki oğlu arasında tartışma çıktı. 58 yaşındaki Rum, evinden av tüfeğini alıp geri döndü ve tartıştığı 29 yaşındaki komşusuna ve 52 yaşındaki babasına ateş etti.

Yüzünden vurulan oğul olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan baba Lefkoşa’nın güneyindeki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerini kordon altına alan polis, 58 yaşındaki komşuyu tutukladı.

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