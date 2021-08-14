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Polisten sıkı denetim

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PGM Basın Subaylığı açıkladı: 13-14.08.2020 tarihleri, 22:00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.
Polisten sıkı denetim

PGM Basın Subaylığı açıkladı: 13-14.08.2020 tarihleri, 22:00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

 Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane, gece kulübü, kahvehane, bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ve yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi, ikamet izinsiz 1 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 471 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 76 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da;  faaliyet gösteren bahis evi, gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise 14 kişinin kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 300 araç kontrol edilmiş ve 82 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 araç trafikten men edilmiştir.

Girne’de;  Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 141 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 43 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 8 araç trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 485 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de;  faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 375 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 79 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan rapor edilirken, 1 kişi alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken 1 araç da trafikten men edilmiştir.

            Denetimler kapsamında 37 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin ise iş yerini kapatmayarak, 1 kişinin ise taksi aracının ön koltuğunda yolcu taşımak suretiyle yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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