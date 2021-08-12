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Revel'den Güney Kıbrıs’ın Maraş ile ilgili tezlerine tam destek

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İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Sammy Revel, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha önceki dönemlere kıyasla şu an en yüksek düzeye ulaştığını söyledi.
Revel'den Güney Kıbrıs’ın Maraş ile ilgili tezlerine tam destek

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Sammy Revel, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha önceki dönemlere kıyasla şu an en yüksek düzeye ulaştığını ve yapılan en önemli şeyin, İsrail ile Güney Kıbrıs’ın gelecek nesilleri arasında bağ kurmak olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye röportaj veren Revel, üç buçuk yıllık görev süresinin ay sonu dolduğunu belirterek, bu süre içerisinde iki ülke arasında güvenlik, enerji, inovasyon, sağlık, acil durumlarda müdahale, girişimcilik ve kültür gibi alanlarda önemli iş birliği yapıldığını kaydetti.

Habere göre Revel, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yair Lapid arasında çok sıkı ilişkiler bulunduğuna dikkat çekerken, ABD’nin de desteğini alan Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasındaki üçlü iş birliğine vurgu yaptı.

İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde bulunan doğal gaz yataklarının, ülkeleri için büyük fırsat olduğunu kaydeden Revel, EastMed gibi farklı önemli çalışmalar başlattıklarına ve elektrikle ilgili olarak da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekelerinin bağlanmasıyla Avrupa’ya elektrik gönderilebileceğine işaret etti.

Gazeteye göre Revel, İsrail’in Maraş’taki Türk eylemleriyle ilgili olarak ise “derin endişelerini” dile getirdi ve Güney Kıbrıs’a Maraş ile ilgili tezleri konusunda tam destek belirtti.

Gazete, Revel’in adada geçirdiği süre zarfında Yunan dili öğrendiğini de kaydederek, işi gereği bakanları, milletvekillerini, belediye başkanlarını, iş adamlarını ve çok sayıda vatandaşı ziyaret etmek durumunda olduğunu ve onlarla Yunan dilinde konuşmanın önemli olduğunu söylediğini yazdı.

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