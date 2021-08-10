Rum İtfaiye Birimi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekibi, çalışmalarına devam ediyor

Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rum İtfaiye Birimi ve Sivil Savunma Teşkilatı personelinden oluşan ekip, çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rum İtfaiye Birimi ve Sivil Savunma Teşkilatı personelinden oluşan ekip, çalışmalarına devam ediyor.

Haravgi gazetesine göre, Rum Sivil Savunma Teşkilatı Basın Sözcüsü Olivya Mihalidu yaptığı açıklamada, Rum ekibin, herhangi bir değişim olmadan, çalışmalarına bu hafta içerisinde de devam edeceğini söyledi.

Mihalidu, “Flamburi” bölgesindeki çalışmalara katılan Rum ekibin yeniden canlanan alevlerle ilgili çok sayıdaki duruma müdahale ettiğini belirtti.

Mihalidu, ekibin yerine herhangi bir değişiklik yapılmaksızın çalışmalara katılmaya devam edeceğini ifade etti.