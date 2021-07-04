Saadet zincirinin ilk halkası teslim oldu: Çiftlik Bank soruşturmasında neler yaşandı?

Çiftlik Bank davasında binlerce kişiyi dolandırarak saadet zinciri kurmakla suçlanan firari sanık Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.

Hakkındaki iddialar sonrası Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, Brezilya'da Türkiye'ye teslim oldu.

"Tosuncuk" lakaplı Aydın, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Uçaktan indiğinde gözaltına alınacağı bildirilen Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesinde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

'Çiftlik Bank davası'nda neler yaşandı?

2016 yılında Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal oyunda, 132 bin kişi tarafından 1 milyar 139 milyon lira toplandı.

Mağdurların şikayeti üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Çiftlik Bank" olarak bilinen sisteme ilişkin başlattığı incelemede piramit satış sisteminin kurulduğunu tespit etmesiyle soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sistem nasıl işliyordu?

Çiftlik Bank olarak bilinen oyunda kullanıcılar 365 gün yaşayacak sanal çiftlik hayvanları satın alıyor, bu hayvanlar için depo ve yem masrafı ödemesi yapıyorlardı. Çiftlik Bank, sanal olarak satın alınan hayvanların gerçekte de Türkiye içerisindeki çeşitli tesislerinde yetiştirilmeye başlandığını iddia ediyordu. Bu çiftliklerde yetiştirilen hayvanlardan elde edildiği iddia edilen ürünler Çiftlik Bank marketlerinde satılmaya başlamıştı.

Kullanıcıların satın aldığı hayvanlardan elde edilen et ve süt gibi gelirleri ile de geri ödeme yapılıyor ve yatırımcılara 1 yıl içinde yüzde 100 kar vaadediliyordu.

Çiftlik Bank hakkında 2017 yılı sonunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ‘Saadet zinciri’ kurdukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

PK raporunda, Çiftlik Bank tarafından 62 bin 877 kişiye 398,3 milyon TL ödeme yapıldığı kalan 113,4 milyon TL'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game isimli şirkete aktarıldığı, oradan da Mehmet Aydın’ın şahsi hesaplarına transfer edildiği belirtilmişti.

SPK’nın suç duyurusunun ardından Çiftlik Bank, ‘saadet zinciri’ olmadığını kanıtlamak için 2018 yılı başlarında üye alımını durdurduğunu açıklamıştı.

Ödemelerde yaşanan aksamaların ardından Çiftlik Bank üyeleri suç duyurusunda bulunmuş ve bazı Çiftlik Bank tesisleri üyeler tarafından basılmıştı.

"Saadet zinciri" ve "piramit şeması" olarak da adlandırılan piramit satış sisteminin kurulması, yayılması ve tavsiye edilmesi Türkiye'de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 80. maddesine göre 2013 yılında yasaklanmıştı.