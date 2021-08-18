Sağlık Bakanlığı, aşı kartlarının mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanlar için açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde
“Covid-19 aşı kartı mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanlar aşı oldukları merkeze giderek mühür işlemini yaptırabilirler. Ayrıca AdaPass sistemine kayıt olmakta sorun yaşayan kişiler yine aşı oldukları merkezlere hafta arası 12.00 -14.00 saatleri arasında giderek sisteme kayıt olabilirler. Kamuoyuna duyurulur.”
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