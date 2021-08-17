Saner 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açılış Törenine Katıldı

Başbakan Ersan Saner İstanbul temaslarına başladı.
Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜYAP’ta düzenlenen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılış törenine katıldı.
Saner açılış töreninde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk devlet ve hükümet başkanları ile birlikte yer aldı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı konuk ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları da törende hazır bulundu.
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