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Saner: Bu  kararları aşı yapmayı özendirecek şekilde aldık

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"Pilot uygulama olarak Lefkoşa Bölgesi’nden başlayarak, yarından itibaren KKTC’de ikamet eden 0-18 arası kişiler hariç diğer tüm kişileri kapsayacak “Ada Pass” uygulamasına geçilecek"
Saner: Bu  kararları aşı yapmayı özendirecek şekilde aldık

Başbakan Ersan Saner 1 Eylül’den itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından  KKTC’de yaşayan kişilere yönelik olarak,  aşılı  ya da  aşısız olduğuna bakılmaksızın ülke içerisinde yapılacak tüm tarama testlerinin , Covid 19 Hastası ya da temaslılarına, KKTC’deki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere ve sosyal yardım alan vatandaşlara yapılacak PCR ve antijen testlerinin ücretsiz olacağını; bunlar dışındaki her bireyin ödeme yaparak PCR ve Antijen testi yaptırabileceğini kaydetti.

Bu  kararları aşı yapmayı özendirecek şekilde aldıklarını vurgulayan Saner, basın toplantısı düzenleyerek Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun önerileri ışığında Bakanlar Kurulu tarafından aşılı ve aşısız kişilerin yaptıracağı  PCR ve antijen testlerinin ücretleri, kimler tarafından hangi sıklıkla yapılmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Pilot uygulama olarak Lefkoşa Bölgesi’nden başlayarak, yarından itibaren KKTC’de ikamet eden 0-18 arası kişiler hariç diğer tüm kişileri kapsayacak “Ada Pass” uygulamasına geçileceğini ifade eden Saner, bu uygulama sırasında çift aşılı kişilerin restoran, meyhane, pastahane, kafe, berber, kuaför güzellik salonu, ibadethaneler,  internet kafe, bet ofisi, kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket, AVM, satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbestçe giriş yapabileceğini söyledi.

Saner aşısız olan ve KKTC’de ikamet eden kişilerin yukarda sıralanan tüm mekanlara girerken  son 72 saatte yapılmış PCR veya antijen testini göstermek zorunda olduğunu kaydetti.

Bunun yanında Sağlık Bakanlığı  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yüksek veya düşük riskli olarak kabul edilen mekânlara gireceklere ve burada çalışanlara yönelik düzenlemeler de getirildi.

Saner, yüksek riskli olarak kabul edilen kapalı takım sporlarının yapıldığı yerler, fitness salonları, otel,  bar, kulüp  gibi mekanlara ve aktivite alkanlarına girişlerde kişilerin  aşılı olmaları halinde 7 gün aşısız  olmaları halinde ise 72 saatlik PCR göstermesi gerekeceğini belirtti.

Saner, yine Sağlık Bakanlığı’nca yüksek ve düşük riskli kabul edilen yerlerde çalışan aşılı veya aşısız kişilerin ise risk gruplarına göre PCR veya antijen testi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Saner, yükseköğrenimde yüz yüze eğitime Eylül ayından itibaren başlanacağını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından  kırmızı ülke olarak tanımlanan ülkelerden KKTC’ye  gelecek  öğrencilere, karantina koşulları üniversiteler  tarafından sağlanacak şekilde karantina uygulanacağını belirtti.

Öğrenciler için  45 bin doz aşı ayrıldığını dile getiren Saner, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kırmızı ülke olarak adlandırılan  3. Dünya ülkelerinden KKTC’ye  gelecek öğrencilerin aşılanacağını söyledi.

Temel hedeflerinin  halkı aşılanmaya teşvik etmek olduğunu kaydeden Saner,  tüm halka aşılanma çağrısında da bulundu.

ÇALIŞANLAR

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarında ayrıca, sektörler yüksek ve düşük risk grubu olarak ikiye ayrıldı ve aşılı-aşısız çalışanlar için test süreleri belirlendi.

Buna göre, Yüksek risk grubu olarak tanımlanan otel, gazino, bar, kulüp,  sinema salonu, kapalı spor salonu, kapalı çocuk oyun alanları eğlence yerleri ve gece kulüplerinde çalışan kişiler aşılı iseler her 21 günde bir,  aşısız iseler 7 günde bir PCR testi yaptıracaklar.

Düşük risk grubu olarak tanımlanan okul,  özel eğitim, market, mağaza, berber, banka, kamu kurumu, internet kafe, bet ofisi meyhane, kafe gibi yerlerde çalışanlarının aşılı olmaları halinde 21 günde; aşısızların ise  7 günden bir antijen testi yaptırması gerekiyor.

Bu kararlara göre ayrıca, Bar ve kulüp kapalı alanları kullanılmayacak. Gazinolara giriş için ise aşı şartı getirildi. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecek.

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