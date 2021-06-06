Sedat Peker : Bütün gelişmeleri planlıyorum #sedatpeker9

Suç örgütü lideri Sedat Peker 9’uncu videosunu “Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz” başlığıyla yayınladı.

Peker’in açıklamaları şöyle:

“Bugün hem güleceğiz hem de güldüreceğiz. Hem güleceğiz, hem düşüneceğiz. Geleneğimiz olduğu üzere bugün yine yoklamayla başlamak istiyorum, konuk oyuncularımız var. Akit Medya Grubu, makara yapmayacağım onlarla. Beraber ekmek yedik, sofra kurduk. Ama söylecek kelamlarım var onlara. Yine konuk oyunculardan düşkün Abdülkadir’i bugün kısa dakikalarda aramıza alacağız. Süslü Sülü, aslan Sülü, kaplan Sülü senin ahiretlik olduk. Bugün en büyük işim seninle. Pamukören bugün en büyük işim seninle

Çakma solcular orada mısınız? Çakma gazeteciler, çakma yorumcular, televizyona çıkan dümenciler, paketi nasıl indiriyorsunuz onu anlatacağım. Sahtekârsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz, büyük sahtekârsınız. Çakma yorumcular, analistler. Doğu Dayı, Doğu Amca eyvallah, tamam.

Bu Süleyman yine çok saygısızlık yaptığı için müsaade ederseniz onun tek ayak cezasını bitirmeyeceğim. Arkadaşlarımız bana hep, ‘Neden 40 yaş altındaki insanlara sesleniyorsun? Bizim işimiz bitmedi, biz de genciz, biz de bu ülke için iyi şeyler düşünüp yapmak istiyoruz” diyor. Siz misafirsiniz, ben de misafirim. Ama vallahi tüm anlattıklarım 40 yaş altı için.

Biz televole denen bir zehri içmiş insanlarız. Ömrümüzün 15-20 senesi televole denen şeyle geçti. İnsanlar ona çıkmak için para veriyorlardı. Akıl sağlığı yerinde olan bir insanın bırak dinlemeyi, ben de dinledim, bizden bir şey olmaz. Bizden olsa olsa çöp olur. Vallahi diyorum masanıza oturtmayın, şaka yapmıyorum. Biz sadece aklınızı karıştırırız. Biz değil mi o televoleleri her gün olsun diye 4-5 saat TV başında onları izledik.”

“Bir örnek vereyim Can Ataklı mesela. Adamın tarzı var, şekli var. Tanışmıyoruz ama. O da etkilenmiş ya, o da o kuşaktan o da seyredenlerden televoleyi. Bir haber yazmış, ‘Sedat Peker’in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyorum’ diye. Meşhur olmak isteyen popçular böyle takipçi kasmaları gibi. Koskoca adamsın Can Abi, o yaptığın haber nedir, öyle rezalet mi olur? Olmaz. O yüzden diyorum, bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksın, bizden bir şey olmaz.

Bizim sizinle bir sözlü akdimiz var. Bu sözlü akdimizi ete kemiğe büründürmenin zamanı geldi. Artık zaman geçti, birbirimizi tanıdık. Bu işten büyük kârlı olan sizsiniz, ben küçük kârlıyım. Ama benim de kârım var. Benim kârım ne, kişisel gelişimde aslan avlamak diye bir şey vardır. Hayatında büyük başarı yakaladığında, geçmişte yaptığın ufak tefek hatalar bir anda unutulur, gündem dışı olur.

Cezaevi filan onlar komik şey, ben onlarla ilgilenmiyorum. İnsanların algısındakini söylüyorum. Hak etmediğim şeyleri yüklediler bana. Bu hikâyeyi başarıyla neticelendirirsek ben, aslan avımı tamamlamış oluyorum. Yani bu nasıl okula gidiyorsun, öğretmenin sana ‘Senden hiçbir şey olmaz’ diyor. Büyüyorsun bir başarı yakalıyorsun, öğretmenin, ‘O kadar akıllı, başarılı bir çocuktun ki’ diyor. Annen baban bile seni farklı anlatmaya başlar. Bu işte benim kârım bu. Diyeceksiniz ki benim kârım ne? Anlatacağım.

Sizin kârınız; ben size ülkede nasıl para çalınıyor, belediyelerdeki rüşvet sistemi, alt dernekler var, anlatınca kafayı yiyeceksiniz. Böyle profesyonel hırsızlık mı olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım, siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek. Bütün hırsızlıklarını yasal, gayrimeşru her şeyi anlatacağım. Bu kadar adam neden engellemiyor diyeceksiniz, ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim.

Belediyeler nasıl soyuluyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım. Bugün belediyeleri anlatacağım, taşeron hırsızlığını anlatacağım. Hepsini parça parça anlatacağım.

Bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor, senden parayı almıyor. Ya kelek yaparsa, ya kayıt yapıyorsa diye. Diyor ki bizim bir derneğimiz var, alt kuruluşa oraya şu kadar yardım yap diyorsun. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun, işte hayır işi için bu dernek diyor sana. Hiç kusura bakmayın belediyeciler söz verdik doğru konuşacağız.

Sen gidiyorsun paraya yatırıyorsun. Hani Sülü’nün Ankara’da akrabası var ya onun yaptığı işlerin bu belediye aksanı. O dev olmuş. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen oraya parayı yatırdın ya, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para. O ne yapıyor? 100 bin liralık bir iş var, en güvendiği arkadaşına diyor ki 1 milyonluk fatura kes diyor. İstediği insana verme gibi bir saçma bir şey var onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif verenin ihaleyi alması lazım. Sonra o 1 milyon liralık işi alıyor ama 100 bin liraya yapıyor. Ona 100 bin lirayı veriyor, 100 bin de vergi vs çıkarsa. 800 bin lirayı kılçıksız alıyor cebe indiriyor.

Bakın şaka yapmıyorum. Hiçbir polis takip altında neden ceza almıyor, sonunda beraat ediyorlar, sistem bunun üzerine. Taşeron sistemi nasıl onu da anlatacağım. Bunlar bir ufak hamleyle değişilir. İnsanın karısına, çocuğuna zaafı olur, onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Bana aslan avını bana yaptıracaksınız ben de size anlatacağım.

Siz hep diyorsuuz ya, beşli çete, onlu çete, onlara ihaleyi veriyorlar. 1 milyar dolar, bunlar siz zannediyor musunuz, bunların işçileri var, yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Bunlar taşeronlara veriyorlar. 400 bin dolar taşerona veriyor, 600 milyon dolar kılçıksız bu tarafta. Alt taşeronun da alt taşeronu var. Samimi söylüyorum, rezalet, komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor.

Valla Sülü seni iğnenin deliğinden geçireceğim. Bugün senin son günün. Yüce divanda yargılanacaksın. Delillerin de ben de, seni bitireceğim. Sülü bekle beni.

Vatan sevgisinden ödün vermem. Bana ajan dediniz. Beni bu dünyada delirtecek i2 şey vardı ikisini de söylediniz. Onların da kafası karışık tam planladığım gibi. Allah belanızı verdi artık ahiretlik olduk. Beni öldürmeden kurtulamazsınız.

Akit TV’de ki eski dostlarımız bizi ajan yapmışlar, Aydınlık’la aynı manşeti çıkmışlar. Deli bunlar. Sonra düşündüm bunlar şimdi büyük bir operasyona girecekler. Büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta Amerika, bir tarafta cıa.. İyi bir komutan en kötü şartlarından da kar etmesini bilendir. Şimdi bu durumu da kendi lehlerine çevirmek için kriz masası kurdular ama bilmiyorlar karşılarında ben varım. Şimdi o verdikleri baş harflerle birlikte sorguda itirafçı oldular.. Lan aptalsınız ya

Ulan Sülü Cumhurbaşkanı olmaya kalktın bir de, beni satmasaydın olurdun.

Akit TV’nin yazı işleri müdür var Murat Alan iyi bir adam. Sadece bir şey diyeceğim. Kardeşim sen saldırıya uğradığında hastaneye ilk gelen ben değil miydim. En sevdiğim silahım 45’lik Coltumu snaa verip, seni çocuğunun yanında dövdüler. Bir baba çocuğunun yanında dayak yememeli bir daha gelirlerse hepsini vur sana cezaevinde ben bakacağım demedim mi kardeş. Yav kardeşim bir göz göze bakyık o kadar muhabbet ettik seninle sen yazı ileri müdürü oldun. Ben senin çocuğun için bu duruşu sergilerken sen benim çocuğuma yapılan. Ulan bu olayı ben mi buraya getirdim. Göreceksiniz suç örgütünü. Sen hariç Murat senin kalbinin temiz olduğunu biliyorum ama diyebilirdin bu adam herşeyi yapar da ajanlı ne. Bu nasıl bir ayıp ya.

Beni öldürseniz de kurtulamayacaksınız. Bu haberi yapıyorsunuz elinizde bir tane kayıt var mı benim ajanlık yaptığıma dair. Şu kadar ajan sayıyorsunuz koruyor dite bir tanesinin resmini yayınlasanıza. Ya şevki hocam ya. Atatürk’le ilgili düşüncelerin hariç çocukluğumdan beri seni dinledim. Cezaevinde yatarken çoluğumun çocuğumun rızkını dersaneler yapıyorsun diye yurt dışından çocuklar getirecen onlar kuran bülbülü olacak diye çoluğumun çocuğumun parasını yolladım. Diyemedin mi bundan ajan olmaz her şeyi yapar ajan olmaz diye.

PKK Kamplarını ziyaret edip çiçek vermişsin şimdi PKK’yı şöyle yapacağız. Ya senin elinde çiçek verdiğin çocuklar şimdi yönetiyor PKK’yı. Bunlar da böyle hastalık var. Binali Yıldırım oğlunu korumak için alana o çıkmış . Sayın Başbakan senin oğlunu korumana gerek yok ki neden adam 15 senede kaç milyon dolarlık servet yapmış. Bşz sadece Hollanda’daki ayağını biliyoruz. Diğer ülkelerde kaç milyon doları daha vardı. Bu adam süper dahi olmasa 10 senede 3-5 milyar doları nasıl kazansın. Bıraksana çocuğun gerizekalı mı o konuşsun.

Düşkün Abdülkadir sen gerçekten delisin. Hangi gurursuz, onursuz bir adam kitleri torbayla getirdi diyebilir. Hiç utanmadın mı onu yazarken. Ulan bunu yaz deyip kafana gülle vursalar yazmam yalan da bu kadar yalak değilim demen lazım. Ben suç örgütü müyüm ulan siz insan değilsiniz. Bir de diyor MİT gelir kafasına sıkar al Sülüyü gel.

Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası onlarla görüşüyorlar. Bir Arnavut, bir Sırp bir de Rus gruplarla görüştüler. Tabi geçmişte benim hayatım insanlara ep iyiliklerle geçti. Her şeyi nasıl biliyorsun diyorlar ya çocukluğumdan beri hep iyilik yaptım her kesimden insana.

Bizim Karadeniz akrabamız dostumuz arkadaşımız. Hesapladım Emniyet’tin hükümetin muhalefetin buna tepkisi ne olur. Konuşma yaparken orada dedim ki bu 3 yaşında babaları şehit edilen çocukalrın intikamıdır. Hamile karılarının şehit edilen kocalarının intikamıdır. Merhamet etmeyeceğiz dedim. Eğer ki devleti yıkmaya başarırsanız oluk oluk kanlarınızı akıtacağız dedim ve planım tuttu bir patladı. Toplumu da topyekün savaşa dahil etmek için sivil şehit yasasının şeyleri de yapılmıştı.