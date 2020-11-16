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Sendikal Platform basın açıklaması yaptı

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Sendikal Platform basın açıklaması yaptı
Sendikal Platform basın açıklaması yaptı

Açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk toplum liderliği seçimlerine açıkça müdahale eden AKP Hükümeti’ne hizmet etmeyi kendi toplumuna hizmet etmenin önünde tutan Ersin Tatar, TC Elçiliği’nin yaptığı görevi üstlenip toplumunun kurumlarını Ankara’ya gammazlamayı alışkanlık haline getirmiştir.

 

Maliye Bakanı olduğu 2010 yılında Göç Yasası’nın geçmesi için canla başla çalışırken, maaşlarımızı gammazlayan, dörtlü hükümet görev yaparken, Ankara’ya yaptığı ziyaretlerde sürekli şikayette bulunan Tatar, Cumhurbaşkanı makamına oturtulduktan sonra bunu kamuoyu önünde yapmaya başlamıştır.

 

Dün yapılan törenlerdeki konuşmalarında doktorları, mimar-mühendisleri, öğretmenleri ve devlet kurumu olan İnşaat Planlama Dairesi’ni AKP’li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet etmiş ve müdahale edilmesine açık ortam yaratmıştır. Resmen “Cumhurbaşkanım” diye hitap ettiği Erdoğan’ın kendi toplumunun örgütlerine hakaret ve tehditler yağdırıp linç çağrısı yapmasına zemin yaratmıştır.

 

Seçim dönemindeki müdahaleler nedeni ile meşruluğu tartışılan Tatar, konumunu güçlendirmek için kendi toplumunu ve kurumlarının statüsünün AKP tarafından ayaklar altına alınmasına çanak tutmaktadır.

Saldırıya uğrayan tüm kişi ve kurumlarımıza dayanışmamızı ortaya koyar, AKP’li TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukuğu ayaklar altına alan saldırılarını protesto eder, kendi ülkemizde kendi kurumlarımıza tehdit ve aşağılama yapılmasına çanak tutan Tatar’ı kınarız.

 

 

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