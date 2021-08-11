Sevindiren haber: Milas ve Bodrum yangınları kontrol altında

Muğla'da günlerdir süren Milas yangını da kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı sevindiren bir haberi daha duyurdu. Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde 11 gündür süren ve büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bir sevindiren daha haber daha geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.