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Siyasi Partilere 2020 yılında yardım 3 Milyon TL daha artırıldı

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Siyasi Partilere 2020 yılında yardım 3 Milyon TL daha artırıldı
Siyasi Partilere 2020 yılında yardım 3 Milyon TL daha artırıldı

Siyasi Partilere 2020 yılında yapılacak olan yardım 3 Milyon TL daha artırıldı.

2019 yılında KKTC'de siyasal partilere  10 milyon 460 bin 700 TL ödeme yapıldı.

Siyasi Partiler Yasası’na göre bu yıl partilere ayrılan 10 milyon 460 bin 700 TL’lik devlet yardımının yüzde 15’i CTP, UBP, HP, TDP, DP ve YDP arasında eşit şekilde dağıtıldı. Buna göre Meclis’te temsiliyeti bulunan 6 siyasi parti, yılda bir kez olmak kaydıyla devletten 261 bin 517’şer TL yardım aldı.

 

ASLAN PAYI UBP'NİN

261 bin 517 TL’lik ödenek dahil edildiğinde, bu yıl Meclis’te en fazla milletvekili sayısına sahip olan UBP’nin toplamda 3 milyon 995 bin 986 TL devlet yardımı alacağı da belirlendi.

UBP’nin ardından devlet yardımındaki en yüksek ikinci pay CTP’ye ait. 12 milletvekili ile Meclis’te yer alan CTP’nin aldığı toplam devlet yardımı 2 milyon 395 bin 499 TL.

9 milletvekili bulunan Halkın Partisi (HP)’nin aldığı devlet katkısı ise 1 milyon 862 bin 4 TL.

3’er vekille Meclis’te yer alan TDP ve DP ise 795 bin 12’şer TL, en az milletvekiline sahip YDP ise 617 bin 80 TL ödenek aldı.

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