Siyasi sığınmacılar tutuklandı

Rum polisinin, sığınmacılarla ilgili kararnameyi ihlal ettikleri gerekçesiyle, siyasi sığınma başvuru yapan 8 kişiyi tutukladığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in yayımladığı siyasi sığınmacıların Hloraka’da kalmasını yasaklayan kararnamesini ihlal eden 8 siyasi sığınma başvurusu sahibinin polis tarafından tutuklandığını yazdı.
Gazete, bahse konu 8 kişinin, Hloraka’da bulunan çeşitli binalarda tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Habere göre 8 kişi, haklarında dava okunmasının ardından serbest bırakıldı.
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