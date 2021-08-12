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Siyasi sığınmacılar tutuklandı

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Rum polisinin, sığınmacılarla ilgili kararnameyi ihlal ettikleri gerekçesiyle, siyasi sığınma başvuru yapan 8 kişiyi tutukladığı belirtildi.
Siyasi sığınmacılar tutuklandı

Rum polisinin, sığınmacılarla ilgili kararnameyi ihlal ettikleri gerekçesiyle, siyasi sığınma başvuru yapan 8 kişiyi tutukladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in yayımladığı siyasi sığınmacıların Hloraka’da kalmasını yasaklayan kararnamesini ihlal eden 8 siyasi sığınma başvurusu sahibinin polis tarafından tutuklandığını yazdı.

Gazete, bahse konu 8 kişinin, Hloraka’da bulunan çeşitli binalarda tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Habere göre 8 kişi, haklarında dava okunmasının ardından serbest bırakıldı.

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