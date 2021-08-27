Sol Hareket: Sağlık bir insan hakkıdır.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi ile mücadele ve sağlık alanında atılan özelleştirmeci adımların kabul edilmez olduğunu belirtti.

Açıklamanın devamı şu şekilde;

Antijen-PCR testlerini ve karantina masraflarını herkes cebinden ödeyecek demek, pandemi ile mücadeleyi bıraktık demektir.

Bunun yanında Sağlık bir insan hakkıdır. Meta değildir. Alınıp, satılamaz. Ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti herkese eşit bir şekilde sunulmalıdır.

Sağlığı özelleştirmeci ve pandemi yönetimine değil kurultay hesaplarına odaklanan bu anlayışı şiddetle protesto ediyoruz.

Kaynaklar yetersiz söylemleri laftır.

Kaynaklar, partizanca istihdam ve atamalar, makam araçları, müdür, müşavirler, astronomik maaş ve ayrıcalıklar, vergi afları, örtülü ödenekler ve askeri harcamalar için kullanıldığı için sağlığa, eğitime, halka ayıracak bişey kalmamaktadır.

Her kararı ve adımı ile daha büyük yıkıma neden olan atanmış azınlık hükümetine karşı irade ve demokrasi temelinde en geniş demokratik birlik ve ortak muhalefet programı ile bir araya gelmemiz artık hayatidir.