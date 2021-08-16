Son seçim anketi: 3 parti barajı aşıyor, Millet İttifakı önde

Araştırma şirketi Yöneylem, 'Türkiye Siyaset Paneli' temmuz ayı araştırmasını yayımladı. 26-30 Temmuz arasında yapılan araştırma; 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Araştırmaya katılanlara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu:
AK Parti: Yüzde 34.6.
CHP: Yüzde 28.4.
İYİ Parti: Yüzde 14.3.
HDP: Yüzde 9.2.
MHP: Yüzde 6.9.
DEVA Partisi: Yüzde 1.4.
Saadet Partisi: Yüzde 0.8.
TİP: Yüzde 0.7.
Gelecek Partisi: Yüzde 0.4.
Memleket Partisi: Yüzde 0.4.
Diğer: Yüzde 2.9.
“Oyunuzu AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na mı, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'na mı verirsiniz?” sorusunun sonucu ise şöyle oldu:
Cumhur İttifakı: Yüzde 36.8.
Millet İttifakı: 37.7.
İttifaklar dışında bir parti: Yüzde 14.9.
Kararsızım: Yüzde 2.5.
Oy kullanmayacağım: Yüzde 8.1.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.