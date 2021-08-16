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Son seçim anketi: 3 parti barajı aşıyor, Millet İttifakı önde

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27 ilde yapılan ankette, halk 'en büyük sorun' olarak, 'geçim derdi' ve 'işsizliği' gösterdi. Ankete göre bu pazar seçim olsa 3 parti barajı aşıyor.
Son seçim anketi: 3 parti barajı aşıyor, Millet İttifakı önde

Araştırma şirketi Yöneylem, 'Türkiye Siyaset Paneli' temmuz ayı araştırmasını yayımladı. 26-30 Temmuz arasında yapılan araştırma; 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 

Araştırmaya katılanlara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 34.6.

CHP: Yüzde 28.4.

İYİ Parti: Yüzde 14.3.

HDP: Yüzde 9.2.

MHP: Yüzde 6.9.

DEVA Partisi: Yüzde 1.4.

Saadet Partisi: Yüzde 0.8.

TİP: Yüzde 0.7.

Gelecek Partisi: Yüzde 0.4.

Memleket Partisi: Yüzde 0.4.

Diğer: Yüzde 2.9.

“Oyunuzu AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na mı, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'na mı verirsiniz?” sorusunun sonucu ise şöyle oldu:

Cumhur İttifakı: Yüzde 36.8.

Millet İttifakı: 37.7.

İttifaklar dışında bir parti: Yüzde 14.9.

Kararsızım: Yüzde 2.5.

Oy kullanmayacağım: Yüzde 8.1.

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