T.C. Sağlık Bakanı Koca: Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren aşı randevusu alabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Pazar sabahı Twitter'da yaptığı paylaşımda 40 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüs aşısı için randevu alabileceğini duyurdu. Koca, "Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi.

13 Haziran sabahı itibarıyla Türkiye'de toplamda 33 milyon 389 bin 999 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 13 milyon 661 bin 609 kişi iki doz aşı olurken, tek doz aşı olan kişi sayısı ise 19 milyon 728 bin 390 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 12 Haziran'da 6 bin 76 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, 75 kişinin daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece 12 Haziran itibarıyla Türkiye'de tespit edilen toplam Covid-19 vaka sayısı 56,8 milyona, can kaybı da 48 bin 668'e yükseldi.

Haziran'da 'kademeli normalleşme' başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs'taki Kabine toplantısının ardından Haziran ayında başlayacak olan kademeli normalleşmenin ikinci adımını açıkladı.

Buna göre hafta içi sokağa çıkma yasağının başlama saati 21.00'den 22.00'ye çekildi, hafta sonu ise sadece pazar günün kapsayacak şekilde değiştirildi.

29 Nisan'dan bu yana kapalı olan restoran, kafeterya, pastane gibi yeme içme mekanları da 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis yapabiliyor.

Okullarda da kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı.

Karantina uygulaması değişti

Sağlık Bakanlığı, Mayıs ayı sonunda "Temaslı Takibi Rehberi"nde yaptığı güncelleme ile, Covid-19 hastaları ile yakın temasta bulunmuş olan kişilerin karantina süresini 10 günden 14 güne çıkardı.

Rehberin "Sağlık çalışanları haricinde temaslı takibi" bölümünde "Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır" ifadesi yer aldı. Bu süre daha önce 10 gündü.

Filyasyon ekipleri için hazırlanan rehbere göre "yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10. günden önce sonlandırılamıyor".

Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı.

Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanlarınsa 11. günde işe geri dönebilecekleri belirtiliyor. Ancak bu, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda çalışanları kapsamıyor.

Koca: Bir günde 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir günde 597 bin 647 doz aşı yapıldığını açıkladı.

20 Mayıs'ta BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Koca, toplam 120 milyon BioNTech aşısının alınacağını; 15 Haziran'a kadar 14,2 milyon doz aşının Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı.

Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan sonra 50 binin üzerinde seyretmeye başlamıştı. Türkiye, 12-18 Nisan haftası 4 gün üst üste 60 binin üzerinde vaka açıklamıştı.