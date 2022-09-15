Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün oturdum ve okula gidecek olan bizim toruna a,b,c’yi öğretmeye çalıştım. Kurultayda Ünal bey ile gülüşünüz muhteşemdi. UBP’den bahsederken gönlüm, kalbim burda. Biz biriz dediğinize tanık oldum. Onlarla bir olurken diğerleri ‘Evrodo’mu? Sn. Tatar, öğretmeniniz olarak ‘Cumhur’un halk olduğunu sizinde Cumhurun başkanı olduğunuzu söylemeliyim. Yani (a) Cumhur. ‘(b) halk. Oku bakayım. Ayşaba, onlara ders vermeye boş ver be oğlum. Bizi yıkan zam zumlar ile pahalılaşan hayat değil. Güvenilir sanıp değer verip oy verdiklerimizdir. Birde ‘Cumhur’una bunları yapmaz dedilerimizdir dedi.

**

Sn. Zorlu Töre, ‘Ben Yaparım olur’ hastalığından muzdarip. Sözde ‘Yüce’ özde nisapta çüce Meclis, Perşembe saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımlarıyla olağanüstü birleşim ile kapalı oturum formatında toplanacakmış. Avrupalının hayatı sürpizlerle, bizimkisi sinirlerle dolu..Sanırım ikbaldan, bin gavur kellesi bir kin ödemez zarfı içerisinden, New York yolculuğu çıkacak..Sn. Zorlu, bugüne kadar bize hep ‘Yavru ‘ dediler. Ama yaşınızdan daha olgun gösteriyorsunuz diyerek arkamızı sövüşlediler. Evet dedik. Çünkü büyüklük bizde kalsın derdik. Gizli oturumdan sonra, ‘Yavru’ mahallenin kabadayısı mı olur bak onu bilmem.

**

Sn. Halis Üresin, yaz boz tahtasına döndürdükleri akaryakıt ihalesi bir milyon iki yüz otuz bir defa ertelendikten sonra hadde birdaha deneyelim dediler.Gatriyaba salyaları akarak bu ihaleye bakanlar oldukça ‘Bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be annem diyor. Halis başkan, hayat bir nefestir, aldığın kadar. Hayat bir kafestir, kaldığın kadar. Hayat bir hevestir, daldığın kadar. Siz ihaleyi yapayım hevesi ile ihale denizine dalıyorsunuz ama kasten yetersiz oksijen verildiği için ‘Vurgun’ yiyorsunuz. Siz vurgun yedikçe halk olarak bizde 3 kat elektrik faturası ödediğimiz için tepen ceryan nedeniyle o kafesten çıkamıyoruz.

**

Sn. Güven Bengihan. UBP’nin prenslerinden KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’na efendi efendi, biz lafı vida gibi döndürerek sokmayız. Çivi gibi direk çakarız diyerek perde arkasında alangirli işler ile uğraşılmaması gerektiğini belirttiniz. Ancak sevgili yapan kız tribi gibi,. Herkese tafralar. Polise şikayetler falan. Sanırsın Tatar’ın Prensliğinden Kral Charles’ın prensi oldu ve Metin Atan ile seni tutuklattırdı. Güven başkan Bazı insanlar vardır, sizin gibi çok ama çok özeldirler.Bazı insanlar vardır, büyü gibidirler, değdikleri hayatı cennete çevirirler. Bunlara boş vermek gerek

**

Sn. Ömer Köseoğlu kar tanelerinin birbirine zarar vermeden yol almasını becemediğin gibi dolu olup tangur tungur yağıyorsun. Kırmadık ne kiremit nede cam bırakmadın. Keşke eski başkan Kamil Kayral gibi kar taneleri gibi yağmayı becerseydiniz. Kamudaki karnenize baktım. ‘Maşallah’ partizanca torpile dayalı istihdamlar karnenizde 10 numara. YİM davaları 10 numara bir yıldız. kibiriniz 10 numara iki yıldız. Sn. Köseoğlu kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür nede uçulur. kibir taşınız ile Sendika başkanlarını yıkarım mı sanıyorsunuz. Sarsamazsınız bile. Bengihan’da Aşan’da cam gibidir. Ne kadar kırarsan kır. Kırıldıkça keskinleşirler. Dikkat et bir tarafınızı fena keserler.

**

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da iki gündür ortalığı saran kokuyu fırsat bilenler, eğrinin, doğrunun kaba yerindeki bir kılı bile sökemeyeceğini bilmediklerinden, sosyal medyada sana saldırıp durdular. Yanlışım varsa susarım ama ama haklıysam lafımı sokarım bile diyemeden kokunun bir Rum üreticinin tarlasına gübre koymasından kaynaklandığı öğrenildi. Eeee dün sosyal medya hesaplarıdan sana küfürlü hicaz, santurlu acem aşıyan makamından beste düzen kahramanlar bu duruma ne diyecek dersin? Sn. Harmancı, bazıları gurguramızda taklılıp kalan . hıçkırık gibidir. Ne aksırsak nede tıksırsak kurtulamıyoruz.

*

Sn. Özlem Gürçağ Alturğra, bozulan sonra yeniden düzülen hükümette doğru dürüst iş yapan bakan yokmu diye sorup duruyoruz. Olmasına varda o akardu bozuk piyano telleri kopuk gitar gibi alakaya maydanoz ses verenler güzelim seslerin arada kaynamasına neden oluyor. “Her türlü indirimin rafa kalktığı” (pardon halka hizmetin diyecektim), günlerde önce Pandemi Hastanesini düzene sokarak, Genel Hastaneyi rahatlattınız. Şimdi de Cengiz Topel’deki diyaliz hastalarını rahat ettiriyorsunuz. Güzel işlere imza atıyorsunuz. Sn. Bakan ense ve gerdan büyütüp leylek gibi gününü laklak ile geçirenlere güzel örnek oluyorsunuz. Ama onların size bakarak değişmesini beklemeyiz. Yılan derisini değiştirir onlar rahatlıklarını ve huylarını asla.

**

Sn. Asım Akansoy, CTP Genel Sekreterliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Erdoğan Sorakın gibi adam gibi adam birisinden devraldığın görevi layıkı ile yapacağından kimsenin kuşkusu yoktur. Neredeyse tüm sektörlerin imdat çağrısı yaptığı, esnafın ve birçok iş sahibi insanın kasasında tek kuruşu yokken, atama ve görevden alma şampiyonu hükümet değiştir şarkısının gereğini yapıyor. insanlarımız yaşadığı pahalılıktan oldukça bunalmışken ana muhalefet CTP’nin ikinci adamı olarak işin zor.. Sn. Akansoy, Sim kartı bile 3. denemeden sonra kendini kilitlerken, 18 kere ayrılıp barışan sevgililer gibi bir ayrılan bir birleşenlerden kurtulamamak sanırım bizim kabahatımızdır. Gatriyaba, Asena gibi göbek dansını iyi bilenler ile girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana, yada yazık olur adabina dedi.

**

Sn. Sıla Usar İncirli, belediye başkanı seçilmen halinde kendini Lefkoşa’ya adamak için hazır olduğunu belirttin. CTP’nin yerel yönetimlerde bugüne kadar biriktirdiği tüm tecrübeyi, ülkenin başşehri için kullanmay hazırız dedin. Sevgili Sıla siyasette yaptıkların yapacaklarının teminatıdır. Tuttuğunu koparan bir mizaça sahipsin. Silihtardan gece geçtim. Torpil suyundan içtim sınıfında olanlardan olmaman artındır. Amiral Gemisinin kaptanlığının bir kadına yakışacağını da bilenlerdeniz. Ama gireceğin seçim milletvekilliği seçimi değil. Yerel seçimlerde insanlar kitap gibidir. Gerçek karakterlerini kitabın kapağına bakarak değil, seçim sonunda kitabın sayfalarını okuyup bitirdiğin zaman anlarsın

**

Sn. Akın Aktunç, UBP yetkili organları yerel belediyelerin başkan adaylarını belirlemek için toplanıyor. Sanırım senin adaylığın da masaya yatırılacak. Lefkoşa Belediyesinde 21 yıldır Lefkoşa’ya hizmet veriyorsun. Bunun hafızam beni yanıltmazsam 11-12 yılı Belediye Asbaşkanlığında geçti. Sevgili Akın, partilerin işine geldiği gibi davrandığın süre senden iyisi yoktur. Ama gözüne birini kestirirlerse ve seni görmezden gelmeye çalışırlarsa, bu durumda sen bildiğin gibi hareket edersen senden daha kötüsü yoktur. Unutma.

**

Sn. Emre Kadri, Sn. Batur Sağlamer Sn. Halil Kahraman, iki avukat bir iş adamı olarak Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen suç geliri aklama, suç gelirine teşebbüs etme, suç gelirine iştirak etme ve bildirim yükünü yerine getirmeme, suç gelirini aklama bildirim ve yükümlülüklerini yerine getirmememe suçlarıyla yargı karşısına çıkarıldınız. Ve teminata bağlandınız. Bir Avukat müşterilerinin hesaplarını takip ederken istemeden bazı olayların içine girebilir. Eşi siyasetin içinde olduğu için eşeğini dövemeyen semerini döver misali bu durumdan nasibini alabilir. Ama gerçek ve doğru kaf dağının arkasından dolanma durumunda kalsa bile ortaya çıkar. Enseyi karartmamak gerekir

O da yiyemez

Lüks bir lokantada müşterilerden biri

önüne konan yemeği görünce bağırmaya başladı:

- Ben bu baklayı yiyemem.

Çabuk bana şef garsonu çağırın!

Yan masada oturan adam

dudak bükerek cevap verdi:

-Fayda etmez efendim, o da yiyemez!..