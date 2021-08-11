Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Ersin bey Kıbrıs’ta, Türk’ler ve Rum’lar diye 2 ayrı halk var diyor

Farklı bir ırk olduğumuzdan zorla evlendirilemeyeceğimizi söylüyor

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Bu topraklar üzerinde büyüsek bile ayni kültüre sahip değilmişiz

Savaşmak dururken, barış kelimesini nereden çıkarttı vermişiz

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Türkiye’yi kapı komşusu yapan Tatar, uçmakta olduğumuzu söyledi

Saner ise Putin’e ültimatom, ABD’ye nota, Fransa’ya gelirsem ora dedi

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Özdil Nami, Tatar’ın açıklaması üzüntü verici ama şaşırtıcı değil

İnsanlar alışkanlıklarının esiridir, sonrasında, düş bayıl, yere seril

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Elcil savaş tanrısı, Taksimin dört atlısı geleceğimizi karartı diyor

Karanlıklar prensleri, Kuzey’den gelecek emri fermada bekliyor

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Kubilay Özkıraç’a Türkiye’de dava açılması kabul edilmez denildi

Enseye tokat, düte tekmenin arkasından bunun geleceği öğrenilemedi

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Türkiye’de ne varsa KKTC’de de aynisi olacak denilerek gereken yapılıyor

İnsanımıza, değerlerimize sahip çıkmazsak anamızı öpecekleri anlaşılıyor

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Kaya Türkmen emekli eski Büyükelçi olarak duruşumuza isyan etti

Siyasileri, Anaları karşısında süt dökmüş ciğercinin kedisine benzetti

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Vatan Millet, Sakarya diyerek 37 yılda çok Zübük yarattık siyasetçi kılığında

Otlanmaktan bıkmadı usanmadı Zübükler, KKTC Bol Kepçe lokantasında

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Yeri geldi bel bükerek kambur, yeri geldi yağdanlık ve Efendimci oldu

Sigara Fabrikasından bozma mecliste utanmadan küpünü doldurdu

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Emekli diplomat Engin Solakoğlu, Türkiye 1974’ten beri Kıbrıs’tadır dedi

Kıbrıs kalkındı mı diye sorarken, ölümüzün goca körü, kılıklarına soktuk deyiverdi

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Ana, Yavru, Vatan, Millet ve Nurlu Ufuklar kitabı on milyon kez basılmakta

Best Seller devri geçti alıcısı olmadığı için bu kitaba angarya diye bakılmakta

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Kültürümüz, kişiliğimiz, sorgulandı beğenmiyorsanız Güney’e gidin denildi

Tufan hoca, Çember sakallı, hu çeken Aczmendi olmayacağımızı söyledi

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Cemal hoca, çok kalmadı bilemedin, 4 ay sonra sandık başında buluşacağız diyor

Halkın kıçındaki don gitmeden, bunların oy sandığında hesap vereceğini söylüyor

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Hükümet hizmet için geldik, ülkeyi uçurup, HD refah seviyesine yükselttik diyor

Sürünme moduna geçen Vatandaş büyük ocaklar yaktı ‘Siktir Pilavı ‘ hazırlıyor

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Erkan Eğmez, dün yere göğe sığdıramadığı Tatar’a sen artık konuşma dedi

Tatar ise Eğmez’e, Barra’nın yanında bonus olarak ‘Ense Traşı ‘çorbasını verdi

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Gürcan Erdoğan Kıb-Tek batıyor diyerek, zam kazığını hazırlayalım diyor

Ceryan faturası tepince gözlerimizin yuvalarından fırlayacağını düşünmüyor

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Millet elektrik direğinden bozma zam kazığını yiyince ‘Auu’ diye haykıracak

Kasa para ile dolacak diye Gürcan’ım, sirtaki, çiftetelli ile göbek sallayacak

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Zam şampiyonu olmak sanırım bizim emir erlerimize hiç ama hiç yetmemiş

İflas noktasındaki Vatandaşın dütündeki donu almadan rahat etmeyeceklermiş

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Turan Büyükyılmaz, programda fırtına gibi esmiş gürlemiş, soruları es geçmiş

Haluk’a terör estiriyorsun, beni geriyorsun, seni gerersem hoş olmayacak deyivermiş

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Vatandaş zam canavarının pençesinde, belki ölmedi ama can çekişmekte

Haspam ise sinekten yağ çıkartmak için elde zam kazıkları, kuyrukta beklemekte

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Ağzıbozuk, dayakçı bazı belediye başkanları kabadayı pozlarında racon kesiyor

Tepede estiğini sanırken, 95’lik ihtiyar pipisi gibi bir muk yapamayacağın anlamıyor

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Bunların beslemeleri, çiftlikten nemalanarak, yamalı bohçanın bir yaması oldu

Gak deyince en büyük, guk deyince de bizim başkan sözü dillerinde sararıp soldu

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Ahlar, vahların yanı sıra şirinname ile ülke idare edenler dışında birilerini arıyoruz

7.5 - 8 efendimden sonra emredersiniz efendim sözlerine baktıkça kafayı sıyırıyoruz

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Memleket, zam ve kalk Arap, otur Arap ülkesine döndü, ama birileri koltuk derdinde

Halka zam kazığını, bizede dondurmalı ekmek kadayıfı ile hoşaf getirin demekte

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Siyaset arenasında, dik durup, diyojen gibi elde dürüstlük feneri, gezenler arıyoruz

Ancak, yaşatılanlar, Mozart’ın Ölüm senfonisini çağrıştırınca, aman Allah’ım diyoruz

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Asım Aksansoy, memleket meselelerinde, hükümetin duyarsız olduğunu söylüyor

Dört tambura beş okka olan, bazı ham humcular ise kişilik yoksunu hayasızdır diyor

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Mehmet Çakıcı siyaset siyaset olalı, bu kadar tiksindirici ve uzak olmadı dedi

Vatandaş hükümetin zam furyasından sonra siyasetten keyif alamadığını söyledi

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Başak gibi olgunlaşınca baş eğmeyen yüreğimizdeki eski siyaset anı olarak kaldı

Sokak Kedisinden devşirme Ciğercinin kedisi bile Yes Sir’cülerden tat alamadı

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Düşünüyorum da Köle Isaura eserini yaratanlar şimdi huzurlu ve mutlu mu?

Özgür Sokak kedisi yerine Ciğercinin kedisi olmak arz katında makbul mu?

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Ersan Saner Türkiye ile en iyi anlaşan, en iyi biat eden kişi benim diyor

Plümer Osman ağzı ile küfür etmiyor ama dütü ile küfür edercesine gülüyor

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Maypa ile ineci Sklap hükümetin yapamadığını yaparak halkın imdadına koşuyor

Hükümet onlar için yapılan dualara andilla koyarak uzaktan sadece bakıyor