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Tatar: “Aşı Olanlar da Dahil Herkes Tedbirlere Uymaya Devam Etsin”

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Tatar: “Aşı Olanlar da Dahil Herkes Tedbirlere Uymaya Devam Etsin”
Tatar: “Aşı Olanlar da Dahil Herkes Tedbirlere Uymaya Devam Etsin”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin, bugün yapılan PCR test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenli olarak haftada iki defa yapılan PCR testlerinin bugün de yapıldığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

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Açıklamada, salgın sürecinde “gece gündüz çalışan” tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşlara aşı olmaktan kaçınmaması çağrısını da yineledi. 
Tatar, aşı olanlar da dahil herkesin tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

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