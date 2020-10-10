Tatar: Bir Cumhurbaşkanı böyle konuşmamalı!

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar,

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son açıklamalarıyla seçimi

kendi propagandasına uygun başka boyutlara çekmeye çalıştığını,

böylesi iddialarda bulunmanın doğru olmadığını söyledi.

TV GÜNEŞ’te gündemle ilgili soruları yanıtlayan Tatar, Seçimle ilgili

yoğun çalıştıklarını ifade ederek “ 11 Ekim tarihini, tabanımızın gücüne

ve inancına güvenerek ben önermiştim. Kuruluş yıldönümümüzde

sandığa gidiyoruz. Partililerimizin, Halkımız oyunu kullanması için büyükbir görevdir. Ülkede bir değişim için vatandaşlarımdan oy bekliyorum” dedi.

AKINCI’YA TEPKİ

Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı olarak Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son

açıklamalarından çok üzüldüğünü, bu sözlerin hem kendisini hem de

Kıbrıs Türk Halkını rencide ettiğini belirten Tatar, “ “Bir Cumhurbaşkanı

seçim uğruna, yeniden seçilme uğruna Türkiye beni tehdit etti diyor. İşi

bu noktaya getirdiyse, bambaşka yerlere gidiyor. Bir Cumhurbaşkanı,

böyle konuşmamalı. Türkiye ile ilgili bu gibi iddialar çok yanlış ve çok

üzücü.. Türkiye Halkına yansıması da çok kötü oluyor” şeklinde konuştu

Tatar, “ Sayın Akıncı’nın sözleri, hiçbir fayda sağlamamıştır. Meseleyi

başka yerlere taşıyarak başka boyut getirmiştir. Akıncı Tehdit edildiğini

söylüyor. Bu seçimden öte bir şeydir” diye ekledi.

AB fonlarından faydalanarak ülkede propaganda yapıldığını

unutmadıklarını belirten Tatar, devletin yasalarına aykırı davrananların

olduğunu ifade etti.

Vatandaşın takdir ettiği Maraş açılımının bazı kesimleri rahatsız ettiğini

vurgulayan Tatar, Maraş’la ilgili fırsatın kaçırılmaması gereken bir

durum olduğunu söyledi.

Tatar, “ Başbakan olarak herkesten onay almamı gerektiren Bir durum

yok. Benim tasarrufum. Tarihi fırsattı. Karşı aldık” dedi.

UBP Cumhurbaşkanı Adayı olarak, Kampanya boyunca kendisine desteği

esirgemeyen UBPlilere ve vatandaşlara teşekkür eden Tatar, “ Temsil

ettiğimiz değerleri, devletimizin çıkarlarını savunuyoruz. Türkiye’nin de

yardımı ile BM parametrelerinin değişmesi için girişimde bulunacağız.

Onurlu, başı dik refah içinde bir Kıbrıs Türk Halkı istiyoruz. Zoru günler

aştık, gelecekte de aşacağız. Ersin Karar doğru karar.... Güzel günlere

hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.