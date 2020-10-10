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Tatar: Bir Cumhurbaşkanı böyle konuşmamalı!

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UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar,Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son açıklamalarıyla seçimikendi propagandasına uygun başka boyutlara çekmeye çalıştığını,böylesi iddialarda bulunmanın doğru olmadığını söyledi.
Tatar: Bir Cumhurbaşkanı böyle konuşmamalı!

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar,
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son açıklamalarıyla seçimi
kendi propagandasına uygun başka boyutlara çekmeye çalıştığını,
böylesi iddialarda bulunmanın doğru olmadığını söyledi.
TV GÜNEŞ’te gündemle ilgili soruları yanıtlayan Tatar, Seçimle ilgili
yoğun çalıştıklarını ifade ederek “ 11 Ekim tarihini, tabanımızın gücüne
ve inancına güvenerek ben önermiştim. Kuruluş yıldönümümüzde
sandığa gidiyoruz. Partililerimizin, Halkımız oyunu kullanması için büyükbir görevdir. Ülkede bir değişim için vatandaşlarımdan oy bekliyorum” dedi.
AKINCI’YA TEPKİ
Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı olarak Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son
açıklamalarından çok üzüldüğünü, bu sözlerin hem kendisini hem de
Kıbrıs Türk Halkını rencide ettiğini belirten Tatar, “ “Bir Cumhurbaşkanı
seçim uğruna, yeniden seçilme uğruna Türkiye beni tehdit etti diyor. İşi
bu noktaya getirdiyse, bambaşka yerlere gidiyor. Bir Cumhurbaşkanı,
böyle konuşmamalı. Türkiye ile ilgili bu gibi iddialar çok yanlış ve çok
üzücü.. Türkiye Halkına yansıması da çok kötü oluyor” şeklinde konuştu

Tatar, “ Sayın Akıncı’nın sözleri, hiçbir fayda sağlamamıştır. Meseleyi
başka yerlere taşıyarak başka boyut getirmiştir. Akıncı Tehdit edildiğini
söylüyor. Bu seçimden öte bir şeydir” diye ekledi.

AB fonlarından faydalanarak ülkede propaganda yapıldığını
unutmadıklarını belirten Tatar, devletin yasalarına aykırı davrananların
olduğunu ifade etti.
Vatandaşın takdir ettiği Maraş açılımının bazı kesimleri rahatsız ettiğini
vurgulayan Tatar, Maraş’la ilgili fırsatın kaçırılmaması gereken bir
durum olduğunu söyledi.
Tatar, “ Başbakan olarak herkesten onay almamı gerektiren Bir durum
yok. Benim tasarrufum. Tarihi fırsattı. Karşı aldık” dedi.
UBP Cumhurbaşkanı Adayı olarak, Kampanya boyunca kendisine desteği
esirgemeyen UBPlilere ve vatandaşlara teşekkür eden Tatar, “ Temsil
ettiğimiz değerleri, devletimizin çıkarlarını savunuyoruz. Türkiye’nin de
yardımı ile BM parametrelerinin değişmesi için girişimde bulunacağız.

Onurlu, başı dik refah içinde bir Kıbrıs Türk Halkı istiyoruz. Zoru günler
aştık, gelecekte de aşacağız. Ersin Karar doğru karar.... Güzel günlere
hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

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