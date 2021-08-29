  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: "Bugün 99 yıl önce kazanılmış olan tarihi bir zaferi kutlamanın onurunu yaşıyoruz"

»
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: Bugün 99 yıl önce kazanılmış olan tarihi bir zaferi kutlamanın onurunu yaşıyoruz
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: "Bugün 99 yıl önce kazanılmış olan tarihi bir zaferi kutlamanın onurunu yaşıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

“Bugün 99 yıl önce kazanılmış olan tarihi bir zaferi kutlamanın onurunu yaşıyoruz” diyen Başçeri, “Aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle taçlanmıştır. Ezilmiş ve haksızlığa uğramış milletlere örnek ve ilham kaynağı olmuş İstiklal Savaşımızın son aşaması olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini sağlamlaştırmış, egemenliğine sonuna kadar sahip çıkan milletimizin aydınlık bir gelecek hedefiyle yoluna devam edeceğini tüm dünyaya duyurmuştur” ifadeleri kullandı.

Büyükelçi Başçeri mesajında, “Bağımsızlığın, ‘uğruna ölmesini bilenlerin’ hakkı olduğunu vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin bağımsızlığının her alanda sağlanması gerektiğine yönelik güçlü inancı ve gerek savaşta gerekse barışta sergilediği üstün cesaretiyle ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir” dedi.

Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Haksızlığın, istikrarsızlığın, güç savaşlarının ve insani trajedilerin arttığı bir dönemde milletimiz adil, aydınlık, müreffeh ve barış içinde muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir geleceğe doğru ilerlemeye devam edecektir.

Bu kararlı yolculuğumuzda, milletimizin ve Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki haklarını da korumayı sürdüreceğiz.

Zafer Bayramı’nın 99.yılında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman askerlerimizi bir kez daha minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:43
  • lahiyatçılar, Diyanet'in deniz ürünü fetvasını eleştirdi: Ayet ve hadis dışındaki açıklamalara gerek yoktu28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:14
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ’a gidecek27 Ağustos 2021 Cuma 10:58
  • Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz27 Ağustos 2021 Cuma 08:39
  • Perinçek: Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın.26 Ağustos 2021 Perşembe 10:55
  • Financial Times: Erdoğan da Arap liderler gibi hareket etti26 Ağustos 2021 Perşembe 10:20
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 141 General ve Amirale Yeni Görev25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:43
  • Rodos açıklarında gerilim: Türk su sporları çalışanı ateş açılarak durduruldu25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:12
  • Area Araştırma: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı kafa kafaya24 Ağustos 2021 Salı 15:31
  • Jet sosyetesi bunu konuşuyor24 Ağustos 2021 Salı 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti