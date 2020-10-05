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TDP’den Tatar'a kınama

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Toplumcu Demokrasi Partisi,Başbakan Tatar'ın yaptığı açıklamayı kınadı
TDP’den Tatar'a kınama

İşte TDP'nin açıklaması:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala seçimlere yönelik müdahalelerin arttığı herkes tarafından gözlemlenmektedir. Bu müdahaleleri somut şekilde toplumun bilgisine getirerek ciddi bir gazetecilik örneği gösteren Özgür Gazeteyi öncelikle kutlarız. Sayın Başbakanın yayın üzerine yaptığı soğuk savaş dönemini anımsatan çağdışı açıklamasını ise şiddetle kınarız. Kendisine belirtmek isteriz ki Kıbrıs Türk halkı demokrasisini ve özgür basınını ne pahasına olursa olsun koruyacaktır. Basına ve basın özgürlüklerine karşı yapılacak herhangi bir girişimin karşısında olacağımızın bir kez daha altını çizeriz. Bu ve benzeri mesnetsiz ithamların karşılığı olmadığını hatırlatır, temel insan hak ve özgürlüklerini gözeterek ilkeli yayın yapan tüm medya kuruluşlarının sonuna kadar savunucusu olacağımızı bir kez daha belirtiriz.

 

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