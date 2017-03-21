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Timsaha tecavüz etti!

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Timsaha tecavüz etti!
Bütün her şey İstanbul'da bulunan bir hayvanat bahçesindeki Nil Timsahı'nın huysuz davranışları ile başladı...

Aşırı zayıflayan, kendisine verilen yiyeceği yemeyen ve sürekli mağarasında saklanan timsahın bulunduğu kafese kamera yerleştiren hayvanat bahçesi görevlileri, gördükleri karşısında dehşete kapıldılar.

Kameralara yansıyan şey, gece yarısı elinde etle gelen, getirdiği etle beslediği timsahı bayılttıkan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp tecavüz eden bir kişinin görüntüsü idi.

Ertesi gün kafeste saklanan asayiş masası polisleri elindeki timsahların olduğu kafese gelen ve 25 senedir hayvanat bahçesinden görevli olan N.K (57)'dan başkası değildi.

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Asayiş şubesi polislerinin gözaltına aldığı temizlik görevlisi suçunu itiraf etti ve timsahların ceylan, geyik gibi masum hayvanlara saldırdığından dolayı sevmediğini, o yüzden intikam amacıyla tecavüz ettiğini ve bu işi 6 aya yakın kesintisiz yaptığını itiraf etti.

Hayvana tecavüz suçundan mahkemeye çıkarıtlan N.K ‘yı mahkeme önce 4 ay hapis cezasını çarptırdı, ardından 'iyi hal' nedeniyle 2 aya indirdiği bu cezayı bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirerek erteledi. Kararın açıklanması üzerine mahkemeyi protesto eden hayvan severler, yasada hayvanlara yönelik işlenen suçların cezasının olmasını eleştirdiler. Görevli N.K (57) hayvanat bahçesi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

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