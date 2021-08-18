Türk-Sen ve ITUC'ten "Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalar ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), üyesi olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile yarın, “Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalar ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri gerçekleştireceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), üyesi olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile yarın, “Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalar ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri gerçekleştireceğini duyurdu.



TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRK-SEN ile ITUC’un her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim seminerleri kapsamında bu yılın ilk eğitimi yarın saat 09.00’da Girne Dome Hotel’de yapılacak.



Açıklamaya göre, TÜRK-SEN üyesi sendikaların temsilci ve üyelerine yönelik olarak düzenlenecek “Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalar ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri, uzman eğitmenler tarafından verilecek.

(FS/ŞEB)