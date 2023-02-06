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Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında

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Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında
Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında

Türkiye Rehberler Birliği  resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada  "1 kafile Adıyaman İsias hotel’in yıkılması sonucu enkaz altındadır. Valilerimiz, Milletvekillerimiz, yerel kuruluşlar ve Bakanlıklarımızla iletişim halindeyiz. Aldığımız bilgilere göre enkazdan çıkartma çalışmaları başlamış durumdadır." dedi.

İşte açıklama;

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