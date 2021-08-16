Türkiye'de sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4’üncü doz aşı hakkı

Covid-19’la mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.Bahsedilen grupta, çift doz Sinovac aşısı olduktan sonra üçüncü dozda Pfizer/BioNTech aşısını yaptıranlar dördüncü doz aşıyı da olabilecek.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nca Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında 1 Temmuz’dan itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılmaya başlamıştı.

Uzmanlar Türkiye’de yaygın kullanılan Sinovac aşısının Delta varyantına karşı zayıf kaldığı, bu aşının uygulandığı 65 yaş üstü bireyler ve sağlık çalışanlarının acilen mRNA teknolojisi kullanan bir aşıyla üçüncü dozu vurulması gerektiğini söylüyor.

Türkiye’nin yanı sıra İsrail, Fransa, Almanya ve bazı Ortadoğu ülkeleri üçüncü doz aşılamaya geçmişti. ABD ve Britanya’nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkede de üçüncü doz aşılamanın yakında başlaması bekleniyor.

Son olarak, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastaların, Covid-19’dan korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmalarını onaylamıştı.

Dördüncü doz aşı uygulaması ise henüz uzmanlarca dillendirilen bir konu olmamıştı.