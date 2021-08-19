UBP Girne Milletvekili Altuğra: Hükümet de YDP'siz devam edecek, hükümetten çekilecekse çekilsin kendi düşünsün!

BRT ekranlarında yayınlanan “45+” isimli programa konuk olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“SİZ İŞVERENE DESTEK ÇIKACAKSINIZ Kİ ONLAR DA ÇALIŞANLARINA DESTEK OLABİLSİN”

Bir süredir devlet tarafından karşılanan sosyal sigorta prim ödemesi desteğinin ortadan kalkacak olmasıyla ilgili işverenlerin tepkilerini sonuna kadar desteklediğini ifade eden Altuğra, “Siz işverene destek çıkacaksınız ki onlar da çalışanlarına destek olabilsin” dedi.

“SOSYAL DEVLET DEĞİLİZ, OLAMADIK”

“Sosyal devlet değiliz, olamadık” diyen Altuğra, “İnsanların siyasete ve siyasetçiye güveni kalmadı. Bunu benim söylemem gerek yok, halk zaten her yerde haykırıyor” ifadelerini kullandı.

“1990’LARDAN BERİ VEKİL OLAN, BAKAN OLAN ARKADAŞLARIMIZ VAR. BUGÜNE KADAR SOMUT OLARAK NE YAPTIĞINIZ?”

Meclis’teki isimlerin değişmesi gerektiğini söyleyen Altuğra, “Radikal bir değişim şart. 1990’lardan beri vekil olan, bakan olan arkadaşlarımız var. Bugüne kadar somut olarak ne yaptığınız? Partisinin hiç önemi yok, nasıl hizmet ettiniz?” diye sordu.

Liyakate önem veren nesillerin Milletvekili olmasını istediğini söyleyen Altuğra, “Liyakat ifadesinin altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“HALKIMIZ ‘BEN SANDIĞA GİTMEM’ DİYOR, ÇÜNKÜ TEPKİLİ”

Gücün halkta olduğunu söyleyen UBP’li vekil, “Halkımız ‘ben sandığa gitmem’ diyor, çünkü tepkili. Ama gitmediğinde ne olacak? Tercih etmediği isimlerin Meclis’e girmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

YDP’NİN “HÜKÜMETTE DAHA FZLA KALMA MECBURİYETİMİZ YOK” AÇIKLAMASI…

YDP’nin dün gerçekleşen Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısında, partinin Genel Sekreteri Enver Öztürk’ün, “YDP’nin mecburen girdiği bu hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyeti olmadığı ve Ekim ayında Meclisin açılmasında sorun yaşanması halinde hükümetten çekilmeyi gündeme getireceği” yönündeki açıklamalarına değinen Altuğra, açıklamanın ‘tehdit gibi’ algılandığını belirtti.

“ÇEKİLİRSENİZ ÇEKİLİN… YDP’NİN BARAJI GEÇİP GEÇEMEYECEĞİ KOCAMAN BİR SORU İŞARETİ”

YDP’de yaşanan bölünmeyle ilgili taraflara saygı duyduklarını belirten Altuğra, YDP’den yapılan “hükümetten çekiliriz” açıklamasına ilişkin, “Çekilirseniz çekilin, seçime gidersek gideriz. UBP’nin baraj geçme gibi bir sorunu yok. Ancak YDP’nin barajı geçip geçemeyeceği kocaman bir soru işareti” dedi.

“YDP’NİN 1 VEKİLİ VAR. 1 DAMLA SU, BİR OKYANUSU TEHDİT EDECEK NOKTADA OLAMAZ”

“UBP’nin de YDP’nin de vekil sayıları ortada” diyen Altuğra, “YDP’nin 1 vekili var. 1 damla su, bir okyanusu tehdit edecek noktada olamaz. Bizim endişe edecek bir durumumuz yok. Ha 3 ay önce seçime gideriz, ha 3 ay sonra… Alternatifsiz değiliz” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET DEVAM EDECEK AMA YDP’SİZ DEVAM EDECEK. YDP’NİN BARAJI GEÇEMEYECEĞİ ÇOK AÇIKTIR”

Altuğra, “Yarın YDP olmadığı için hükümet olmayacak diye bir durum yok. Sayın Arıklı ve YDP mensupları sakın endişelenmesin. Hükümet devam edecek ama YDP’siz devam edecek. YDP’nin barajı geçemeyeceği çok açıktır” dedi.

Ekim ayında yapılması planlanan UBP Kurultayı sonrası yeni bir hükümet oluşumuna gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Altuğra, “Yaşayarak gözlemleyeceğiz” ifadelerini kullandı.