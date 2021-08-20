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UNICEF: 1 Milyar çocuk ‘aşırı risk’ altında

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iklim değişikliği tehlikesinin çocukları riske attığını duyurdu.
UNICEF: 1 Milyar çocuk ‘aşırı risk’ altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iklim değişikliği tehlikesinin çocukları riske attığını duyurdu.

Tabloyu “hayal edilemez derecede korkunç” şeklinde nitelendiren UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, “İlk kez (bu rapor) çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduklarının tam bir resmini veriyor.” dedi.

ÇOCUKLARIN YARISI TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA
Örgüt tarafından paylaşılan rapora göre, dünyada 2.2 milyar çocuğun neredeyse yarısının “iklim krizi ve kirlilikten kaynaklanan etkiler nedeniyle aşırı risk altında olduğu” belirtildi.

Bugün dünyadaki hemen hemen her çocuğun sıcak hava dalgaları, sel, kasırga, hastalık, kuraklık ve hava kirliliği dahil olmak üzere bu etkilerden en az biri nedeniyle tehlikede olduğu kaydedildi.

33 ÜLKEDE YAŞIYORLAR
Ancak 1 milyar çocuğun, aynı anda üç veya dört etkiyle karşı karşıya kalan 33 ülkede yaşadığı, bu ülkeler arasında Hindistan, Nijerya ve Filipinler ile Sahra altı Afrika’nın çoğunun yer aldığı aktarıldı.

Söz konusu rapor, iklim ve çevresel etkilerin yanı sıra yoksulluk, temiz suya erişim, sağlık ve eğitim gibi çocukların savunmasızlık durumlarını bir araya getiren ilk rapor olma özelliğini taşıyor.

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