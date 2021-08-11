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Yarın Öğleden Sora Yer Yer Yağmur Bekleniyor

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Yarın Öğleden Sora Yer Yer Yağmur Bekleniyor
Yarın Öğleden Sora Yer Yer Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın öğleden sonra yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı nispeten düşerek iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge yarın alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın öğleden sonra yer yer yağmurlu diğer günlerde ise, genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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