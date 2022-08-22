YDÜ imzasını çekti… Basketbol’da kulüpler imzalarını tek tek geri çekmeye başladı

Son dönemlerde bir grubun KKTC Basketbol Federasyonu’nda 2022 yılında genel kurula gidilmesi için başlatılan imza kampanyası ile ilgili kulüpler imzalarını geri çekmeye başladı.

DETAY ÖZEL HABER- Barışcan Şekerci

İKİ KULÜP İMZASINI ÇEKTİ

Edinilen Bilgiye göre önce Çetinkaya’nın imzasını çekmesinden sonra Basketbol’un önemli kulüplerinden YDÜ’nün üst düzey yönetiminin de imzasını geri çekmek için karar ürettiği öğrenildi.

BAZI KULÜPLER DE İMZALARINI GERİ ÇEKME HAZIRLIĞINDA

Basketbol’da bunlar yaşanırken rahatsızlık duyan diğer bazı kulüplerin de imzalarını geri çekmeye hazırlandıkları atılan imzaların kulüpler içerisinde çok büyük sıkıntılara neden olduğu belirtiliyor.

16 KULÜP 11 İMZA GEREKİYOR

Basketbolda genel kurula gidilmesi için 11 kulübün yasal ve geçerli imzası olması gerekiyor. İmzalarını çeken özellikle Basketbol’un lokomotif kulübü YDÜ’den sonra birçok kulübün de imzasını geri çekmeye hazırlandığı belirtiliyor. Yaşanan bu süreçler birlikte yeterli ve geçerli imzanın olmaması sebebi ile sürecin daha da ileriye gidemeyeceği belirtiliyor.

TRANSFER SEZONU BAŞLIYOR

Basketbol’da transfer sezonunun 1 Eylül’de başlaması bekleniyor. Basketbol camiasındaki tartışmaların çok kısa sürede sona ermesi beklenirken kulüplerin de transfer sezonuna odaklanması bekleniyor.