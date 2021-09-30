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Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nde görevli 2 personelin PCR test sonucu pozitif!

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İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nde görevli 2 personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.
Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nde görevli 2 personelin PCR test sonucu pozitif!

İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nde görevli 2 personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.

İçişleri Bakanlığı, bu nedenle Yerel Yönetimler Müdürlüğü’nün tamamı ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü ile teması olan bölümlerinde 7 Ekim Perşembe gününe kadar hizmete ara verdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde yapılan rutin PCR taramaları sonucunda, Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğünde görevli iki personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, Yerel Yönetimler Müdürlüğümüzün tamamı ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü ile teması olan bölümlerinde, 7 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar hizmete ara vermiştir. 

Bu süre zarfında Muhaceret Dairesinde yaşanan kısmi kapanma dışında kalan İkamet İzinleri, Beyaz Kimlik ve Pasaport işlemlerini yürüten bölümler açık olup, şimdilik hizmet verilmeye devam edilecektir.”

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