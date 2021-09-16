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Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek

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Yüksek Adliye Kurulu, terfi eden ve atanan yargıçları açıkladı.
Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek

Yüksek Adliye Kurulu, terfi eden ve atanan yargıçları açıkladı.

Yargıçlar bugün düzenlenecek törenle yemin ederek görevlerine başlayacak.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Banu Soyer Ekinci’nin Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na, Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar’ın Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na, Avukat Nil Elodi Çeliker ve Avukat Aysu Çakan Alakan’ın Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atandığı duyuruldu.

Terfi eden ve atanan yargıçlar bugün saat 9.30’da Mahkemelerde düzenlenecek törenle yemin ederek göreve başlayacak.

Öte yandan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik 2021-2022 Adli Yıl açılışıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Mahkemelerde saat 10.30’da yer alacak basın toplantısı BRT’den canlı verilecek. 

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