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Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik’ten BRTK Müdürü ile ilgili açıklama

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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yargı süreci devam ederken herhangi bir davayla ilgili açıklama yapmanın doğru olmadığını kaydetti.
Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik’ten BRTK Müdürü ile ilgili açıklama

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yargı süreci devam ederken herhangi bir davayla ilgili açıklama yapmanın doğru olmadığını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen ve iki ay hapislik cezasıyla sonuçlanan davasıyla ilgili sorusu üzerine Şefik, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Şefik, “Yargı süreci devam ederken davayla ilgili konuşmak doğru olmaz” diyerek bu konuda açıklama yapmayacağını kaydetti.

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