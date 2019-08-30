Yunan Ordusu Başkomutanı Trikupis’in bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 30 Ağustos Zafer Bayramı yazısında, Haldun Ersanlı adlı okurundan gelen tarihi bir fotoğrafı yayımladı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan orduları başkomutanı olan Nikolaos Trikupis’in Kırşehir esir kampında çekilen fotoğrafını okurları ile paylaşan Çölaşan, fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı:

Önceki gün, bir okurumdan aldığım eposta mesajı şöyle: “Selamlar Emin Bey, ben Haldun Ersanlı. Dostunuz rahmetli (büyükelçi) Özcan Davas'ın yeğeniyim. Dedem, annemin babası tümgeneral cerrah Muhtar Davaz genç mezun bir tabip olarak Çanakkale Savaşı'na katılıyor. İstiklal Savaşımızda Aydın cephesinde. Trikupis teslim alındığında dedemi doktor yaver olarak kendisine veriyorlar ve tutsak olduğu dönemde kendisine hizmet ediyor. Savaş sonrasında dedem Roma'ya, ihtisasını yapmak üzere amcası büyükelçi Suat Davaz'ın yanına gidiyor ve her nasılsa dedem ve Trikupis Roma'da sık sık görüşüyorlar. Ailede anlatılanlara göre Trikupis dedeme tahsili sırasında maddi destek veriyor. Uzun yıllar mektuplaştılar. Annem, dedemin 1980'de vefatından sonra kitapları ve o mektupları Numune Hastanesi'ne bağışlamış. İlginizi çekeceğini ümit ederek (Kırşehir'de esir kampında çekilen fotoğrafı)gönderiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.